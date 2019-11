Selleaastane PÖFF püstitas külastuste rekordi - kui eelmisel aastal oli festivali külastuste arv 80 000, siis sel aastal üle 90 000. 90 000 piir alistus laupäeval, kui festivali lõpuni jääb veel üks päev.

PÖFF-i juht Tiina Lokk tänas publikut usalduse eest. "Mul on väga hea meel, et meie vaatajad on nii haritud ja oskavad hinnata ka Iraani või araabia maade filmikunsti," ütles ta.

Publikuauhinna võitiski tänavu esimest korda festivali ajaloos Iraani film, Narges Abyari "Täiskuu aegu".

Festivali peaauhinna – 10 000 eurot – pälvis India päritolu Jaapani režissööri Anshul Chauhani film "Vastupidi". Müstilise allhoovusega mustvalges draamas leiab koolitüdruk Sora oma vanaisa asjade hulgast sõjaaegse päeviku, kus on kirjas, et kusagile kodu lähedale on peidetud aare. Ta hakkab seda otsima. Samal ajal ilmub linnakesse tagurpidi kõndiv kodutu ullike, kellest saab ootamatult Sora ja tema isa pingeliste suhete parandaja.

"Vastupidi", grand prix' võitja. Autor/allikas: Kaader filmist

"Võimas ja müstiline lugu, mis seob uut ja vana Jaapanit. Filmi tegelaste arvates peaks minevik olema ammu maha maetud ja unustatud, ent ometi kerkib see ikka ja jälle pinnale, et kummitama jääda," resümeeris žürii, kes nimetas seda tõeliseks filmikunstiks.

Filmil on ka Eestiga seos, sest selle on üles võtnud siinne operaator Max Golomidov.

Ka parima režissööri auhind läks Aasiasse. Filmi "Kalel (15)" eest võitis selle filipiinlane Jun Robles Lana. 15-aastane Kalel on HIV-positiivne ja peab tegema valikuid, mida ükski laps tegema ei peaks. Äärmiselt tundliku teemaga film võtab luubi alla vaese perekonna, ema ja tema kahe teismelise lapse elu ühiskonnas, mis ei hooli neist põrmugi ja on täis silmakirjalikkust, ebaausust ja petmist.

Žürii esimees, nimekas inglise filmilavastaja Mike Newell tõstis esile põhivõistlusprogrammi kõrget taset ja rõhutas, et PÖFF on üks väheseid festivale maailmas, kelle filmivalik on geograafiliselt ja temaatiliselt nõnda mitmekülgne ja julge.

Parima debüütfilmi auhinna sai Sloveenia režissööri Gregor Božiči film "Kastanimetsade lood" ja parima Balti filmi auhinna Leedu režissööri Tomas Vengrise film "Kodumaa".

PÖFF 2019 AUHINNAD



Põhivõistlusprogramm

Žürii: Mike Newell (Suurbritannia), Rima Das (India), Kerem Ayan (Türgi), Lisa Carlehed (Rootsi), Pivio (Itaalia), Fabrizio Maltese (Itaalia)

Grand prix – parim film:

"Vastupidi" / "Kontora"

Režissöör Anshul Chauhan

Jaapan

Parim režissöör:

Jun Robles Lana

"Kalel (15)" / "Kalel, 15"

Filipiinid

Parim stsenaarium:

"Kuldsed hääled" / "Golden Voices"

Evgeny Ruman ja Ziv Berkovich

Iisrael

Parim naisnäitleja:

Alina Serban

"Mustlaskuninganna" / "Gipsy Queen"

Režissöör Hüseyin Tabak

Saksamaa-Austria

Parim meesnäitleja:

Cavan Clerkin

"Musklimehed" / "Muscle"

Režissöör Gerard Johnson

Suurbritannia

Parim operaator:

Richard Wong

"Tagasi kodus" / "Coming Home Again"

Režissöör Wayne Wang

USA-Lõuna-Korea

Parim muusika:

Yuma Koda

"Vastupidi" / "Kontora"

Režissöör Anshul Chauhan

Jaapan

Debüütfilmide võistlusprogramm

Žürii: Ruben Mendoza (Kolumbia), Sebnem Hassanisoughi (Türgi), Arsen Anton Ostojic (Horvaatia), Michael J. Werner (Hongkong), Miae Choi (Lõuna-Korea)

Parim film:

"Kastanimetsade lood" / "Zgodbe iz kostanjevih gozdov"

Režissöör Gregor Božič

Sloveenia-Itaalia

Eriauhind:

"Otsijad" / "O Buscador"

Režissöör Bernardo Barreto

Brasiilia

Eriauhind:

"Lillede nimed" / "Los Nombres de las Flores"

Režissöör Bahman Tavoosi

Boliivia-Katar-USA-Kanada

Balti filmi võistlusprogramm

Žürii: Leslie Felperin (Suurbritannia), Ricardo J. Mendez (Saksamaa) ja Milja Mikkola (Soome)

Parim film:

"Kodumaa" / "Gimtine"

Režissöör Tomas Vengris

Leedu-Läti-Saksamaa-Kreeka

Võistlusprogramm "Põhjusega mässajad"

Žürii: Ilkka Matila (Soome), Ahmet Kenan Bilgic (Türgi), Mirtel Pohla (Eesti)

Parim film:

"Pidusöök" / "Feast"

Režissöör Yunxing Nie

Hiina

Parim lühifilm:

"Surevate kalade vaikimine" / "The Silence of the Dying Fish"

Režissöör Vasilis Kekatos

Kreeka

Publikuauhind

"Täiskuu aegu" / "Shabi Ke Maah Kamel Shod"

Režissöör Narges Abyar

Iraan

Aasia filmikunsti edenamise võrgustiku (NETPAC) parima Aasia filmi auhind

Žürii: Siddiq Barmak (Afganistan), Kanat Torebay (Kasahstan), Jaanis Valk (Eesti)

"Kuldsed hääled" / "Golden Voices"

Režissöör Evgeny Ruman

Iisrael

Rahvusvahelise filmikriitikute ühingu (FIPRESCI) parima debüütfilmi auhind

Žürii: Daria Badior (Ukraina), Joanna Orzechowska-Bonis (Prantsusmaa), Aurelia Aasa (Eesti)

"Rüüstatud" / "Looted"

Režissöör Rene Pannevis

Suurbritannia

Oikumeenilise žürii auhind

Žürii: Andres Põder, Regina Hansen, Madis Kolk, Marge-Marie Paas

"Mustlaskuninganna" / "Gipsy Queen"

Režissöör Hüseyin Tabak

Saksamaa-Austria

Elutööauhinnad

Andrei Kontšalovski (Venemaa) ja Enn Säde (Eesti)

Noorte- ja lastefilmide festival Just Film

Grand prix – parim film:

"Metsa boyz" / "Boyz In The Wood"

Režissöör Ninian Doff

Suurbritannia

Euroopa lastefilmide assotsiatsiooni auhind

"Binti"

Režissöör Frederike Migom

Belgia

PÖFF Shorts

Euroopa Filmiakadeemia parima lühifilmi kandidaat:

"K. Marxi tänav 12"

Režissöör Irine Jordania

Gruusia