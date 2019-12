Kai Lobjakas valiti rahvusvahelise tarbekunstikomitee juhiks

ICDAD (International Committee for Museums and Collections of Decorative Art and Design) on maailma suurima muuseumide valdkonda ühendava organisatsiooni ICOM (International Council of Museums) alakomitee. ICOM-i kuulub üle 20 000 muuseumi ja ligi 40 000 individuaalliiget 119 riigist ning piirkonnast.

ICDAD on pühendunud tarbekunsti ja disaini kollektsioonidele, sellesse kuulub üle 500 liikme 63 riigist.

Juhatus on 8-liikmeline ning asub ametisse aastateks 2020–2022.

Juhatusse kuuluvad liikmetena Anika Reineke (Staatliche Museen zu Berlin), Annamarie Sandecki (Tiffany&co., New York), Melissa Rinne (Kyoto National Museum), Maria José Tavares (National Palace Ajuda, Lissabon), Mariangels Fondevila Guinart (Museu National d'Art de Catalunya, Barcelona), Martina Pall (Schell Collection, Graz), Shoshana Rosnikoff (Wolfsonian-FIU, Miami).