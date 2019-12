David Vseviov raamatust "Moskva ja moskvalased": inimene pole selle saja aastaga muutunud

Reprode ja fotodega illustreeritud teos annab ilukirjanduslikus vormis pildi 19. sajandi vahetuse Moskva elust. "Aga ega tegelikult inimene selle saja aastaga pole muutunud, kuritegevusliigid on natuke muutunud, aga see soov teha head, teha halba, on kõik jäänud samaks. Ja põnev on vaadata, kuidas see kõik oli sada aastat tagasi ühes väga suures linnas," ütles Vseviov "Aktuaalses kaameras".

Vseviov lisas, et 19. sajandi lõpp ja 20. algus on murranguline inimkonna ajaloos. "Siis täitusid inimeste mitte lihtsalt unistused, vaid mütoloogilised unistused. See on ju see kontekst, kui inimene hakkas lendama, kui sõnum jõudis kaugemale, kui ta suutis hüüda, kui järsku nähtamatud asjad said nähtavateks," ütles Vseviov. "See kontekst on ju oluline - ka vaadata inimest nende suurte murrangute keskel. Me ju räägime ka tänapäeval murrangutest, kuidas inimene toimib, mida ta teeb ja see raamat annab ka selle pildi," ütles Vseviov.