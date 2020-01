Päeva video: Wiley "Eediyat Skengman 3 (Stormzy Send)"

Austraalias põlevad metsad ja Iraagias käib sõda, aga selle kõige kõrval ei tohi unustada ka Suurbritannias toimuvat madistamist: grime'i legend Wiley ja uue põlvkonna tegija Stormzy on alates aasta esimestest päevadest aktiivselt kakelnud, millest on tänaseks valminud juba ka kolm uut Wiley ja kaks uut Stormzy lugu, "Eediyat Skengman 3" on neist kõige värskem.

Taust on iseenesest lihtne. Grime'i legend Wiley ei talu seda, et Stromzy on võtnud Briti tänavakultuurist alguse saanud žanri alged ja viinud need ilma igasuguse valehäbita popmuusikasse. Ja et sellest veel vähe oleks, siis on kaasatud ka hurmurpopi käilakuju Ed Sheeran, kellega koos tüüris Stormzy ka alanud kümnendi esimeseks Briti singlitabeli esinumbriks.

Selle kõige peale hakkas (ilmselt pohmellis vaevlev?) Wiley 1. jaanuaril Twitteris tatti pritsima, kuniks Stormzy samuti tuld võttis. Võinuks arvata, et sõnelus hääbub mingil hetkel, aga kahjuks on kahe tüübi egod lihtsalt nii suured, et heitlus käib vaikselt juba elu ja surma peale. Kui Wiley andis oma esimese diss-track'i välja ilma videota, siis Stormzy lükkas kõik heeblid ikka täiega põhja ning hakkas neile algelistele lookestele ka muusikavideosid tootma. Nüüd on ka Wiley sellega kaasa läinud, oh õnnistust!

Aga see kõik on kuratlikult lõbus! Grime on alates 2000. aastate algusest elanud üle paremaid ja halvemaid aegu, kuid nii ausat ja ehedalt lapsemeelset tulistamist pole ammu kuulda saanud. Taustad, mille peale nii Wiley kui ka Stormzy sülistavad oma vihaseid ridu, on ikkagi inspireeritud grime'i algusaegadest ning kõlavad seetõttu arhailiselt ja erakordselt tigedalt. See kõik on muidugi üledramatiseeritud sõimlemine, kus võetakse üksteise emade kallal (!) ja öeldakse, et sa oled könn ja ma olen kunn, aga ilmselt oleks neile mõlemale paremat promokampaaniat raske välja mõelda. Kakelge aga edasi!