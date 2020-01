Jaan Tootsen: Fred Jüssi soovis, et filmi peategelane oleks ikkagi Eesti loodus

Režissöör Jaan Tootsen selgitab, et filmi "Fred Jüssi. Olemise ilu" esialgne pealkiri pidi olema "Hümn molutamisele". "Mulle tundus, et see on nii temalik, ta on kogu aeg sellest rääkinud, aga siis ma ühe ja teisega arutasin ning meil oli suur nimekomisjon, kus ikkagi keegi ütles, et see molutamine on pigem midagi sellist, mida inimesed poe taga teevad," sõnab ta ja rõhutab, et samas on ta tänu Fred Jüssile õppinud pühapäevi pühitsema.

"See oli üks Fredi üks hästi suur nõue, et filmi peategelane oleks Eesti loodus," ütleb Tootsen ja kinnitab, et suureks abiliseks, et Fred Jüssi oli üldse nõus filmi tegema, oli produtsent Kristjan Taska. "Ta ei teadnud, et Fred Jüssi ei ole nõus lihtsalt filmi tulema, ja ühel päeval Taska helistas lihtsalt talle ja küsis, et kas sa oled valmis filmi tulema," selgitab ta.

Fred Jüssi ja Jaan Tootseni kõrval on filmi väga oluliseks osaks operaator Joosep Matjus, kes tegi 2018. aastal EV100 programmi kuulunud loodusfilmi "Tuulte tahutud maa". "Kindlasti see ei oleks see film, kui poleks Joosep Matjust, sest siin Fred Jüssi filmis on see samasugune tundlik filmikeel olemas," mainib ta ja sõnab, et tema tahtis pildile püüda Fred Jüssi nii, nagu keegi teda varem näinud pole. "Me näeme seda üksikut Fredi, kes suhtleb filmis ainult iseenda ja loodusega."

"Selle filmi tegemise käigus ma õppisin, kuidas näha looduses detaile ja mustreid," tõdeb režissöör ja toob välja, et Fred Jüssi on ise juba aastakümneid pildistanud puumustreid. "Nii lihtne asi, aga kui keegi on selle üles pildistanud, siis me vaatame, kui ilus see on," ütleb ta, kinnitades, et väga palju on filmis kasutatud ka Fred Jüssi salvestatud helisid. "90% on Fredi enda salvestatud helilõigud 1977. kuni 1988. aastani, paljud sellised helimaastikud, mille kohta ta ise ütleb, et sellised helisid pole enam kusagil."

