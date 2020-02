Film Fred Jüssist on kogunud üle 50 000 vaataja

"Jaan Tootsenil on haruldane oskus avada oma filmide peategelaste sisemaailma. Seekord õnnestub vaatajal kogeda vaimustavat tunnet, justkui näeks ta loodust läbi Fred Jüssi silmade, " kommenteeris Eesti filmi instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall.

"Koostöös operaator Joosep Matjusega suudab ta edasi anda seda rahu ja teadlikkuse seisundit, mida legendaarne loodusemees Eesti metsades kogeb," lisas ta.

Režissöör Jaan Tootsen tõdes, et ei osanud seda oodata, et kunstiliselt üsna julge film – aeglase elu ilust – saab vaatajate seas nii populaarseks.

"Kindlasti on siin oluline osa Fred Jüssi aegumatul elufilosoofial, mis ühendab erinevaid põlvkondi. Olen kuulnud inimestest, kes ei ole aastaid kinos käinud ja on nüüd tulnud just seda filmi vaatama," sõnas Tootsen.

Fred Jüssi on loodusfilosoof, kes on looduse ja kultuuri ristteel seistes sügavalt läbi tunnetanud inimeseks olemise põhiküsimused. Praeguses maailmas räägitakse nii palju edukusest ja töörabamisest. See film on viljakast mitte millegi tegemisest. Laiskuse ja jõudeelu kiituseks, seisab filmi kirjelduses.

Filmi režissöör on Jaan Tootsen, operaator Joosep Matjus ("Tuulte tahutud maa"), monteerija Katri Rannastu, helikujundajad Horret Kuus, Fred Jüssi ja Külli Tüli, helioperaator Mart Kessel-Otsa, värvimääraja Lauri Laasik, produtsent Kristian Taska ja tootja Taska Film.