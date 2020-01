Dokfilm "Fred Jüssi. Olemise ilu" kogus avanädalavahetusel üle 9600 kinokülastuse

"Üks Fred Jüssi soovist oli, kui me filmi tegema hakkasime, et peategelaseks oleks Eesti loodus ja nii selle filmi puhul ka on," sõnas režissöör Jaan Tootsen ja kinnitas, et filmi tegelased on nii Fred kui ka loodus. "Ja mul on väga hea meel, et operaatoriks tuli Joosep Matjus, kelle 2018. aastal valminud filmi "Tuulte tahutud maa" kõik mäletavad."

Filmi režissöör on Jaan Tootsen, operaator Joosep Matjus, monteerija Katri Rannastu, helikujundajad Horret Kuus, Fred Jüssi ja Külli Tüli, helioperaator Mart Kessel-Otsa, värvimääraja Lauri Laasik, produtsent Kristian Taska, tootja Taska Film.