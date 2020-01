Jaan Poska gümnaasiumis avati näitus "Tartu rahu sünd"

Jaan Poska gümnaasiumis asuva hiiglasliku laua taga peeti sada aastat tagasi Tartu rahuläbirääkimised. Väärikas laud sai oma tähtsa ülesande aga tänu väikesele äpardusele. "Nimelt laud on valmistatud 1914 ja tellimus on tehtud Eesti hoiu ja laenu ühisuse poolt. Kogemata said liiga suured mõõdud ja see tähendab seda, et lauda ei saanud kasutada seal, kus nad tahtsid seda kasutada ja seda hakati kasutama suuremateks nõupidamisteks, koosolekuteks ja nii edasi," kirjeldas Tartu linnamuuseumi peavarahoidja Kaie Jeeser "Aktuaalsele kaamerale".

1920ndate aastate lõpus kingiti laud Eesti Rahva muuseumile, kust ta hiljem liikus Tartu linnamuuseumisse. Näituse keskmes on aga Tartu rahulepingu erinevad eksemplarid, mis on pärit rahvusarhiivi erinevatest fondidest.

"Me püüdsime niimoodi, et inimestele, kes tulevad seda vaatama, tekiks mingi tervikpilt, aga kahtlemata tervik ei saa siin olla, sest maht on nii väike. Aga ta annab põhilised sõlmpunktid, kuidas täpselt see teekond toimus kuni lõpuni välja," ütles rahvusarhiivi arhivaar Mare Olde.

Rahulepingu sõlmimise sajandale aastapäevale pühendatud näitus on avatud Jaan Poska gümnaasiumis kuni 7. veebruarini.