Teet Kask: "Kuldne tempel" võeti Jaapanis soojalt vastu

Lavastaja ja koreograafi Teet Kase uue lavastuse võttis Jaapani publik soojalt vastu. "Saalis istusid eelkõige professionaalid, teatrikriitikud, tantsukriitikud ja produtsendid," lausus Kase ja selgitas, et lavastus esietendus Yokohama esinemiskunstide platvormil, kus oli koos üle 700 delegatsiooni.

Värske lavastus põhineb Yukio Mishima romaani "Kuldne tempel" ainetel. "Jaapanis tuntakse Mishimat hästi ja loomulikult tekitas see meis närvilisust ning tõstis ettevalmistusel tähelepanu," sõnas lavastaja ja lisas, et jaapanlastele oli tänu Mishima tundmisele lavastus kodusem.

"Proovisime mitte otseselt tõlgenda raamatut, vaid pigem seda, mida me tundsime. Tahtsime aru saada, milles seisneb fenomen, et üle maailma peetakse Mishimat suurepäraseks kirjanikuks," selgitas ta.

"Lugu on endaga dialoogi hoidmisest. Maailmavaatlusest ehk sellest, mida me välja ei räägi, selleks, et aru saada, kas mõte sotsiaalses kontekstis sobib või mitte. Lugu on noormehest, kes hoiab dialoogi oma siseilmaga. Ta ei saa maailmaga suhelda, sest on muutunud kokutajaks. Mees teeb erinevaid otsuseid ning lõpuks saab ta aru, et Kuldne tempel on liiga ilus ja mõtleb, et see ilu tuleb tuhastada, et järgmine ilu saaks peale tulla. Juhtus aga nii, et 600 aastat vana tempel sai pärast mahapõletamist veel kuulsamaks," seletas lavastaja kokkuvõtlikult süžeed ning lisas, et tegemist on tõestisündinud looga.

Laval on rahvusvaheline seltskond. "Kohtame Ryoko Aokit, kes on Noh teatri laulja. Tegemist on artistiga, kes on pärast 600 aastat üks esimesi, kes meesdominantses teatrisüsteemis on saavutanud kuulsuse. Veel on laval Korea tantsija ning Eesti tantsija Roosi Natalie Nõgisto, kes on oma vanusele vaatamata teinud suurepärase rolli. Laval on ka Eesti tšellomängija Theodor Sink," tutvustas Kask.

Jaapanlased võtsid lavateose soojalt vastu. "Hea näitaja on see, kui publik tõuseb püsti ega lähe ära, vaid jääb suhtlema üksteisega ja tegijatega. Kui on õnnestunud etendus, siis tahetakse saalis edasi olla. Pean uhkusega ütlema, et inimesed jäid, inimesed rääkisid, inimesed tahtsid teada," muljetas Kask.

Eestis esietendub "Kuldne tempel" 16. märtsil.