Balletilavastuse "Kuldne tempel" kooslusega liitub laval Anna Kaneelina

"Kuldne tempel" on saanud ainest Yukio Mishima romaanist "Kuldne tempel". Kyôtos asuva Kinkakuji templi mahapõletamise intsidendil põhinev Mishima (1925–1970) romaan jälgib noore munga ja Kuldse Templi suhteid, mis hakkavad hargnema juba peategelase lapsepõlves, mil ta kuuleb isalt lugusid maailma kõige kaunimast asjast. Tempel kogu oma iluga vallutab nooruki meeled, muudab neid, manipuleerib nendega. Painavas meeltesegaduses ei jää mungal muud üle, kui enesevabastuse eesmärgil hävitada selle ilu alge.

Märtsis eriolukorra tõttu ära jäänud lavastuses pidid esialgu osalema jaapani laulja Ryoko Aoki ning tantsija Huiyeob Jeong Lõuna-Koreast. Praegu ei ole artistidel võimalik Aasiast Eestisse tulla.

"Sügisel hakkasime otsima rollidesse uusi osalejaid ja Anna Pärnoja poole pöördumine oli meeskonna ühine soov," rääkis lavastuse produtsent Tiiu Tamm.

"Meil on au teha koostööd nii omanäolise muusikuga. Oma maagilise lavaolekuga sobib ta rolli ideaalselt. Samuti on rõõm lavastuse koosseisus näha rahvusballett Estonia andekat tantsijat Iago Brescianit, kes osales ka meie loovkoosluse esimeses balletilavastuses "Keres"," lisas ta.

"Anna Pärnoja on suurepärane lavaline isiksus. Tema võime väljendada ennast kogu kehaga on hämmastav, see on tugevalt isikupärane," sõnas lavastaja Teet Kask. "Mind kütkestab tema juures vahetu dünaamiline kehakeel. Annas on peidus tantsijahing. Loominguline protsess koos Annaga on minu jaoks olnud puhas rõõm."

Pärnoja ise näeb selles projektis enda jaoks väga head arenguvõimalust, seda nii inimese kui ka artistina. "Koostöö Teet Kasega on inspireeriv. Tunnen, et tema olemus, kunstiline nägemus ning töömetoodika kõnelevad minuga sama keelt ning see on minu jaoks väga paeluv."

Sander Mölderi ning Timo Steineri loodud muusika on tema sõnul laetud väga erilise ning ebamaise energiaga. "Mulle tundub, et "Kuldse templi" puhul on tegemist kogemusega, kus kõik lavastuse osad orgaaniliselt üheks sulavad."

"Kuldne tempel" on valminud loomingulise koosluse Birdname koostöös. Loovkooslusesse kuuluvad lisaks lavastaja Teet Kasele heliloojad Sander Mölder ja Timo Steiner ning produtsent Tiiu Tamm. Lavastuse kunstnik on Ülar Mark, valguskunstnik Margus Vaigur, videokunstnik Taavi Miisu Varm.

"Kuldne tempel" etendub kahel korral, 1. detsembril kell 18 ja kell 21 Estonia teatris.