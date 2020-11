Galerii. "Kuldse templi" proovid esietenduse eel

Takatoshi Machiyama on sündinud Jaapanis Osakas. Ta lõpetas 2011. aastal Agrippina Vaganova nimelise balletiakadeemia Peterburis ja asus peale seda tööle Valgevene suures ooperi- ja balletiteatris. Hiljuti sai Machiyama teatris esitantsija koha ja on seega esimene välismaalasest tantsija, kellele on antud võimalus Valgevene suure ooperi- ja balletiteatris solisti rolle tantsida.

Lisaks Machiyamale on laval tantsija Roosi Natali Nõgisto, laulja Anna Pärnoja alias Anna Kaneelina ning tšellist Theodor Sink.

Ballett on saanud ainest Yukio Mishima tuntud romaanist "Kuldne tempel". Kyôtos asuva Kinkakuji templi mahapõletamise intsidendil põhinev Mishima (1925–1970) tuntuim romaan jälgib noore munga ja Kuldse Templi kummalisi suhteid, mis hakkavad hargnema juba peategelase lapsepõlves, mil ta kuuleb isalt lugusid maailma kõige kaunimast asjast.

Tempel kogu oma iluga vallutab nooruki meeled, muudab neid, manipuleerib nendega, kord ilmutades end poisile kõige ebasobivamal hetkel, kord jälle hoides kogu oma ilu endale. Painavas meeltesegaduses ei jäägi noorel mungal muud üle, kui enesevabastuse eesmärgil hävitada selle ilu alge.

"Kuldne tempel" on valminud loomingulise koosluse birdname* koostöös. Loovkooslusesse kuuluvad lisaks lavastaja Teet Kasele heliloojad Sander Mölder ja Timo Steiner ning produtsent Tiiu Tamm. Lavastuse kunstnik on Ülar Mark, valguskunstnik Margus Vaigur, videokunstnik Taavi Miisu Varm.

"Kuldne tempel" etendub vaid kahel korral, 1. detsembril kell 18 ja kell 21 Estonia Teatris.