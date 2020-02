Ugala laval teeb debüüdi Mirtel Pohla

Ootamatute pööretega ning pineva süžeega "Trilleri" tegevus hakkab hargnema, kui ühel õhtul saabub naine koju ja avastab juhtumisi oma mehe kohta midagi väga ehmatavat. Ta ei oska teha muud, kui paluda appi enda hea sõbranna. See on esimene samm nelja inimese elusid puudutavas sündmuste jadas. Iga järgmine samm toob kaasa ettearvamatuid ja üha kaugemale ulatuvaid tagajärgi. Kuhumaani võib viia üks esmapilgul kergekaalulisena näiv tegu, kui mängus on armastus?

"Kaks abielupaari. Armastus ja lähedased sõprussidemed. Ohtlikud suhted, ohtlikud mängud. Patt oleks ette paljastada midagi rohkemat, sest tegemist on ju trilleriga. Siiski ei ole selles loos vaid ootamatusi ja põnevust, vaid ka küsimus, kui kaugele on inimesed valmis minema armastuse (?) nimel," sõnas lavastaja Taago Tubin esietenduse eel.

2016. aastal Hollandis esietendunud "Trilleri" autorid on vietnami näitlejanna ning kirjanik Nhung Dam (1984) ja hollandi lavastaja Koos Terpstra (1955). Lavastuse kunstnik on Pille Jänes, muusikaline kujundaja Taago Tubin, helikujundaja Lauri Lüdimois, valguskujundaja Laura Maria Mäits ning videokunstnik Kärt Petser.

Lisaks Ugala teatrile saab uuslavastust "Triller" sel kevadel näha Rakvere teatris, KUMU auditooriumis ning NUKU teatri Ferdinandi saalis.