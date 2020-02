"Triller" uurib, kui kaugele on inimesed valmis armastuse nimel minema

Ugala teatris esietendub reedel psühholoogiline draama "Triller", mille autorid on Hollandi kirjanik ja lavastaja Koos Terpstra ning Vietnami päritolu Hollandi näitleja, lavastaja ja kirjanik Nhung Dam. Lavastaja Taago Tubin otsib vastust küsimusele, kui kaugele on inimesed valmis armastuse nimel minema.

Lola ja Elizabeth on sõbrannad. Sõbrad on ka nende abikaasad Henrik ja Julius. Ühel õhtul avastab Lola oma mehe kohta midagi väga ehmatavat, ta ei oska teha muud, kui paluda appi hea sõbranna Elizabethi. Lola käivitab pöörase sündmuste jada. Ja minnakse üle piiri, kust näib et polegi tagasiteed.

Lavastaja Taago Tubin ütles, et "Trilleris" on olemas kõik see, mis on omane ja vajalik heale dramaturgiale. "Ehk ülim intensiivsus, ülim suurte teemade nagu hirmud, armastus, ka kättemaks, nende lahendamine. Mida teha selle olukorraga, kui sa tunned, et sind on alandatud ja kuidas siis uuesti oma maailm paika panna, kuidas saada kontroll oma elu üle tagasi," selgitas Tubin "Aktuaalsele kaamerale".

"Triller" on Mirtel Pohla lavadebüüt külalisena Ugala teatris, N099 teatris jõudis ta harjuda ülimalt intensiivse mängustiiliga. "See oli ka võib-olla üks põhjuseid, miks oli kerge sellele tööle "jah" öelda. Tegelased on üsna piiri peal ja nende rollide areng esitab väljakutse ja pakub võimalust teha väga järske ja ootamatuid pöördeid. Nendesse kohtadesse ei ole alati lihtne jõuda, aga see on põnev."

Kuigi Mirtel Pohla ja Kadri Lepp saavad Janek Vadi ja Tarvo Vridolini kõrval rohkem lavaaega, siis "Trilleris" tegelikult kõrvalosalisi polegi.