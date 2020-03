ERSO annab pärast 37 aasta pikkust vahet kaks kontserti Odessas

Neeme Järvi nimetab Odessat tõeliseks muusikalinnaks, kus on sündinud ja tegutsenud sellised väljapaistvad muusikud nagu David Oistrahh ja Emil Gilels, kellega tal on olnud au olla sõber ja lavapartner.

Klassikalise muusika superstaarid Arvo Pärt ja Neeme Järvi ning Eesti esindusorkester viivad Odessasse Arvo Pärdi muusika – "Fratres", "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", tšellokontsert "Pro et contra", milles soleerib ERSO tšellorühma kontsertmeister Theodor Sink, ja "Swansong". Lisaks kõlab Rahmaninovi 2. klaverikontsert Aleksei Botvinovi soleerimisel ning Brahmsi ja Nielseni looming. ERSO esimesel Ukraina turneel 1983. aastal anti kokku üheksa kontserti, neist kaks Odessa Filharmoonias. Dirigentide Peeter Lilje ja Vello Pähna käe all tuli maailma klassika kõrval ettekandele muljetavaldav hulk eesti muusikat: Tubina 5. ja Sumera 1. sümfoonia, Tormise avamäng nr 2 ja Elleri "Koit".

Odessa Classics on 2015. aastal pianist Aleksei Botvinovi algatatud festival, millel on algusest peale olnud tugevad sidemed eesti kultuuriga. Esimese festivali peaesinejateks olid Hortus Musicus ja Art Jazz Quartet.

2018. aastal lõppes Neeme Järvi ning ERSO Armeenia ja Gruusia tuur kontserdiga festivalil Odessa Classics Batumi Weekend. 11. juunil annab ERSO Pärdi loomingule pühendatud kontserdi Odessa Filharmoonias, päev hiljem esinetakse hiiglaslikel Potjomkini treppidel. Tegemist on vabaõhukontserdiga, kuhu on oodata üle kümne tuhande kuulaja.

Festivali kunstiline juht Aleksei Botvinov ütles, et tal on hea meel Neeme Järvi ja ERSO esinemise üle VI rahvusvahelisel festivalil Odessa Classics. "ERSO esinemine Odessas on oluline kultuurisündmus mitte ainult festivali, vaid kogu Ukraina jaoks. Mul on hea meel, et meie festivalil on võimalus õnnitleda Arvo Pärti tema 85. sünnipäeva puhul," lisas Botvinov.

Vaatamata sellele, et tänavu Tallinna ja Odessa vahel regulaarlende ei toimu, korraldatakse siiski üks erilend just seoses ERSO kontsertidega. Ainus selle suve otselend väljub Tallinnast 11. juuni hommikul ja toob külalised Odessast tagasi 13. juuni õhtuks.