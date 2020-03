Adamson-Ericu muuseum tähistab Olev Subbi 90. sünniaastapäeva

Olev Subbi (1930– 2013) oli Eesti Kunstnike Liidu liige ja vabakutseline kunstnik alates aastast 1967 kuni oma surmani 19. augustil 2013. Kunstnikuna saavutas Subbi tuntuse üpris kiiresti. Isikunäitused Eestis ja välismaal ning tunnustus Vilniuse maalitriennaalil 1969. aastal kinnitavad tema edulugu. Palju vähem on teada tõsiasi, et Olev Subbi oli küüditatuna 1949. aasta 25. märtsist kuni 1957. aastani Siberis Krasnojarski krais sundasumisel ning tema kunstiõpingud seiskusid ligi kümneks aastaks.

Näituse kuraator ja Adamson-Ericu muuseumi direktor Ülle Kruus on peagi avatavat näitust tutvustades elevil: "Olev Subbi looming on olnud 1960. ja 1970. aastatel väga tundlik ning seesmiselt ja värvide varjundirikkuselt igati arenev. Kunstnik otsekui maalis end vaimsesse ja loomingulisse vabadusse. Valdavaks kujunes toona soov maalida nihestatud aegruume, kus segunesid nii ümbritsev reaalsus kui ka midagi meistri unistustest ja mälestustest. Ta otsis neis maalitud ideaalmaailmades otsekui üldinimlikke väärtusi toonases karmis Eesti NSV-s. Pühendumine oma isikupärase käekirja väljakujundamisele ja maaliainesesse süvenemine tõi talle elus kõik suuremad tunnustused: Eesti NSV teeneline kunstnik ja hiljem ENSV rahvakunstnik, Kristjan Raua nimeline kunstipreemia, Konrad Mägi nimeline maaliauhind, Valgetähe II klassi teenetemärk, Tallinna vapimärk jne. See oli rikas ja kunstile pühendatud elu."