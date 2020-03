"Meil on hea meel, et suutsime muuseumi nii ruttu taas avada! Ja isegi suuremana, kui meie vanalinna maja mahutab," ütles Eesti Loodusmuuseumi direktor Asta Tuusti. "Virtuaalses loodusmuuseumis on avatud kuus näitust, saab kuulata audioklippe ja mängida mänge, sinna on oodatud pered aega veetma ja õpetajad virtuaalseid muuseumitunde korraldama. Usun, et meie virtuaalmuuseumist leiab palju põnevat, et sisustada aega koduseinte vahel, ning leiab ka inspiratsiooni retkedeks Eesti loodusse."

Püsinäitused tutvustavad salapäraseid soid, rikkalikku metsaelustikku ning Eesti pea 2000 miljonit aastat tagasi ulatuvat geoloogilist ajalugu. Taas on külastajate ees ka muuseumi mere ja jõgede saal, mis oli viimati avatud 2018 suvel ning pakub kindlasti paljudele muhedaid mälestusi.

"Eesmärk ei ole asendada füüsilist muuseumi, vaid pakkuda sellele tänases olukorras alternatiivi," ütles projekti eestvedaja Sander Olo. "2018. aastast alates oleme digitaalselt säilitanud nii ajutisi kui püsinäituseid, mis uutele näitustele ruumi tegemiseks on muuseumi saalidest ära kolitud. Ja kui esialgu polnud meil virtuaalsaalidega suuremaid plaane kui nende talletamine, et jäädvustada tehtud tööd, siis tekkinud olukord andis olemasolevale materjalile uue väljundi."

Lisaks endistele ja praegustele püsinäitustele on virtuaalkülastuseks avatud Loodusmuuseumi kaks viimast ajutist näitust "Isad ja pojad" ning "Müstiline ürgmeri".

"Isad ja pojad" keskendub isade hoolele ja selle puudumisele looduses ning seletab looma- ja taimeriigi keerukaid arengubioloogilisi küsimusi. Näitus "Müstiline ürgmeri" kutsub sukelduma ajarännule Eesti ala merepõhja poole miljardi aasta tagustest aegadest tänapäevani, tutvustades nii Eesti alade liikumist, siin elanud taimi ja loomi kui kliimamuutusi.

Eesti Loodusmuuseumi virtuaalsetes näitusesaalides saab kuulata ka eestikeelset audiogiidi - kokku on kuulamiseks üles laetud 135 audioklippi, mis juhatavad kuulaja läbi virtuaalsete saalide. Lisaks audiogiidile saab vaadata ka erinevaid videoid, mh näiteks meeleolukat geoloogilist ilmateadet ning kauneid droonikaadreid Eesti rabade kohalt. Kes aga eelistab virtuaalsele jalutuskäigule lisaks lugeda, saab nautida näituste "Müstiline ürgmeri" ning "Isad ja pojad" katalooge.

Virtuaalse loodusmuuseumi külastamine on kõigile tasuta. Kes soovib siiski muuseumit piletiostuga toetada, saab seda teha loodusmuuseumi kodulehel.

Eesti Loodusmuuseumi muuseumimaja Tallinna vanalinnas on eelmise nädala lõpust alates seoses välja kuulutatud eriolukorraga külastajatele suletud.