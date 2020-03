Kultuuriminister taotleb Soomaa ühepuulootsikute kandmist UNESCO nimistusse

Soomaa giidina tegutsev Aivar Ruukel on üks, kes 1996. aastal alustas haabjalaagritega, kus tollased eakad külaelanikud said oma oskusi jagada. Nendest laagritest käis läbi kümneid inimesi, kuid praegu on jäänud viis meest, kes haabjat ehk ühepuulootsikut ehitada suudab. UNESCO kultuuripärandi nimistusse pääsemine oleks abiks, et haabjate ehitamise vastu rohkem huvi tuntaks.

Eesti Haabjaseltsi liige Aivar Ruukel kinnitas, et Euroopas Liidus on Soomaa ainuke koht, kus ühest puust paate tehakse. "Sada aastat tagasi oli ka Eestis neid kolmes kohas," selgitas ta ja mainis, et tänaseks on progress need välja tõrjunud, sest lihtsam on teha laudpaate või üldse minna poodi ja osta omale plastikpaat. "Samas maailmas ehitatakse neid mitmel pool, eelkõige just loodusrahvaste juures on see säilinud."