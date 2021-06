Toris avatud näitusel saab näha ühepuulootsiku valmistamist

Ühepuupaadi valmistamise traditsioon on sajandite vanune, aga need oskused on paljudes paikades unustuse hõlma vajunud. Soomaal on need tänu haabja propageerijale Aivar Ruukelile veel säilinud, aga nüüd tuleb leida noori inimesi, kes neid edasi kannaks.

UNESCO ohustatud kultuuripärandi nimekirja pääsemisest oleks kindlasti abi. Mõte seda taotleda tekkis mitu aastat tagasi.

"Möödunud kevadel, rohkem kui aasta tagasi läks taotlus teele. Ja selle aasta jõuludeks loodetavasti tuleb vastus. Eeldatavasti on see positiivne, aga elame-näeme," rääkis Ruukel "Aktuaalsele kaamerale".

"Miks me seda fotonäitust teeme, miks me seda promome - tegelikult oleme sellest teinud juttu kogu aeg - on see, et ärataks siinsamas Soomaa piirkonna valdades noorte seas huvi, et tekiksid mõned mehed, kes hakkaksid ka ehitama ühepuulootsikuid," ütles Ruukel.

Ajame Ruukeliga juttu ajaloolisest fotost tehtud suurenduse ees, mis kujutab Riisa küla naisi ühepuulootsikus. Foto on tehtud eelmise sajandi 30. aastatel.

Ühepuutüvest õõnestatud paat on üks vanemaid vee peal liikumise vahendeid. Igal pool maailmas vist on ta levinud. Soomaal on selline haabjas või ka pärnjas olnud, pärnapuust või haavapuust. Tule peal laotatud," selgitas keskkonnaameti Soomaa rahvuspargi kultuuripärandi spetsialist Sandra Urvak.

Soomaal on haabjas praktiline ja vajalik veel liikumise vahend praegugi, sest üleujutused on seal sagedased.