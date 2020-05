Dokfoto keskuses avatakse Silvia Pärmanni näitus riikidest, mida pole olemas

20. mail avatakse Juhan Kuusi dokfoto keskuses Silvia Pärmanni fotonäitus "Riigid, mida pole olemas", mis võimaldab pilgu heita inimeste argipäeva vabariikides, mis on vabad ja riigid vaid nime poolest. Kokku on näitusel töid 11 kohast, nende hulgas näiteks Abhaasia, Mägi-Karabahh ja Somaalimaa.

"Huvi tunnustamata riikide, riigita rahvaste ja ebamäärase staatusega kohtade vastu tekkis mul 2012. aasta suvel Kosovos, mis oli ennast neli aastat varem iseseisvaks kuulutanud Serbiast," selgitas Silvia Pärmann ja sõnas, et see reis viis mõtted Eesti iseseisvumisele. "Tekkis küsimus, et milline oleks meie maailm olnud siis, kui oma iseseisvusele tunnustuse saamine oleks kujunenud sama raskeks."

Näituse kuraator Kristel Lauri jaoks on Silvia lisaks suurepärasele fotograafile inspireeriv ja söekas naine kes julgeb ka isiklikke piire kombata. "Ei ole ju tavapärane, et noor naine reisib üksinda n-ö riikides, mida enamasti saadab soovitus mitte külastada." ütles ta ja lisas, et näitusel välja pandud fotolooming esitab ka publikule väljakutse sundides vaatajat oma mugavustsoonist välja astuma ja kohtuma enda või oma maailma piiride ja piiratusega.

Näitusel "Riigid, mida pole olemas" jääb avatuks 26. juulini. Kuraatorid Kristel Laur ja Toomas Järvet, kujundaja Kristel Laur, graafiline kujundaja Ilmar Kurvits (Taevas Ogilvy).