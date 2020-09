Marko Mäetamm: meil puudub kunsti lugemise võime, see on nagu hiina keel

Nüüdiskunst on Mäetamme sõnul pidevas arengus. "Kunagi olid tööd väga väikesed, aga kui hakkasid tekkima galeriid, valdavalt Ameerikas, siis oli võimalik ka hiigelsuuri töid teha," tõdes ta ja rõhutas, et kõik on omavahel seotud.

"Kui sa midagi halvustad või ründad, siis sa kardad tundmatut," ütles ta ja nentis, et kaasaegne kunst on suurele osale inimkonnast raske pähkel. "Me tuleme kõik nõukogude ajast kuni teatud põlvkonnani välja ja minagi ei saanud lapsepõlves mingit kunstiharidust, meil puudub kunsti lugemise võime, see on nagu hiina keel, me ei saa mitte midagi aru, aga selle asemel, et aru saada, on palju lihtsam rünnata."