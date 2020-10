Filmiakadeemia lubab Oscaritele ka autokinodes linastunud filmid

Lisaks aprillis avalikustatud muudatusele, mille järgi saavad Oscaritel osaleda ka filmid, mis pole kinolevisse jõudnud, kuid mis on üles laaditud akadeemia rakendusse Academy Screening Room, täpsustas akadeemia, et kvalifitseerumiseks piisab seitsmepäevasest kinolevist ning autokinod lähevad avalike linastumiskohtadena samuti arvesse, vahendab Variety.

"Juhatus tegi möödunud kevade algul reeglites muudatusi vastuseks kinode sulgemisele ja võimaldades filmidel, mida ei saa kinodes näidata, kvalifitseeruda rakenduse Academy Screening Room kaudu," teatas akadeemia juhatajate nõukogu oma avalduses.

"Kinode järkjärgulise taasavamisega lisati täiendus, et selgitada kahte parima filmi ja üldkategooriatesse kandideerimise nõuet, mis kehtivad kuni selle erakordse auhinna-aasta lõpuni (28. veebr. 2021 – toim)."

Uued reeglid on järgmised:

Filmid, mis on mõeldud kinodes linastamiseks, kuid tehakse lõpuks kättesaadavaks voogedastusplatvormi, nõudevideoteenuse või muu levikanali kaudu, saavad Oscaritele kandideerida, kui need laaditakse 60 päeva jooksul pärast filmi esilinastust voogedastusplatvormil/nõudevideoteenuses või muul levikanalil üles akadeemia liikmetele mõeldud veebilehel Academy Screening Room.

VÕI

Filmid saavad Oscaritele kvalifitseeruda tavalise kinolevi meetodil, kui need on vähemalt seitsmel päeval, iga päev vähemalt kolm korda ja iga päev vähemalt üks kord vahemikus kell 18.00 kuni 22.00 linastunud järgmiste linnade kinodes: Los Angeles, New York, San Francisco/Bay Area, Chicago, Miami, Atlanta. Lisaks on lubatud kvalifitseeruda filmidel, mis on linastunud vähemalt korra päevas samade linnade autokinodes. Filme, mis on jõudnud kinolevisse, pole vaja Academy Screening Roomis võistlusele esitada, see on valikuline.

93. Oscarite jagamine toimub 25. aprillil 2021.