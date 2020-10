Tõnu Kaljuste: heliplaat on püsiv jälg teosest ja selle interpretatsioonist ühes hetkes

Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK) on sel hooajal lisaks tihedale Eesti-kesksele kontserditegevusele põhifookuseks võtnud oluliste teoste salvestamise. Salvestustellimuste taga on mainekad plaadifirmad ECM ja BIS Records, kes soovivad EFK esituses välja anda nii eesti heliloojate muusikat kui maailmaklassikat, sh Veljo Tormise, Ülo Kriguli ja Sergei Rahmaninovi loomingut.

Sügisel salvestatakse Tõnu Kaljuste käe all koos Tallinna Kammerorkestriga (TKO) kahe albumi materjal – üks jõuluteemaline ning teine Veljo Tormise loominguga. Tõnu Kaljuste jaoks on salvestamise protsess ja selle tulemusel sündivad plaadid väga olulised: "Iga heliplaat on püsiv jälg teosest ja selle interpretatsioonist, kõigi osapoolte loomingulistest ideedest ja võimetest ühes hetkes."

Sel nädalal salvestatakse Mustpeade Majas kava "Jõul", mis koondab endas erinevate rahvaste armastatud jõululaule ja Margo Kõlari "Pirita missa". "Kunagi ammu, 1989. aastal, andsime EFK-ga välja jõululaulude kasseti, et kinkida oma sõpradele killuke jõulumeeleolu. Selle aasta albumi ja kontsertidega pakume publikule lisaks klassikalistele jõulukoraalidele kuulata ka eestikeelset Margo Kõlari "Pirita missat"," rääkis Kaljuste.

Margo Kõlari "Pirita missa" on loodud Vello Salo eestindatud liturgilisele tekstile ning oli algselt kirjutatud ühehäälsena Pirita kloostri jumalateenistuste tarbeks. Kontsertversioon koorile, orelile ja sümfooniaorkestrile sündis 2009. aastal Tõnu Kaljuste tellimusel. Jõulualbumi jaoks tegi Kõlar missast uue versiooni, kus saatjaks kammerorkester.

Plaadi sünni kohta lisab EFK juht Esper Linnamägi: "Meie kontsertidel on inimesed soovinud sageli osta jõulumuusikat just EFK esituses. Kuigi meie plaadiriiul on üsna pikk, on siin jäänud siiski väike tühimik, mille loodame oma publikule nüüd kuhjaga tasuda – salvestame just Eesti publikule mõeldes kõik lood eesti keeles".

Sügisesse mahub veel teinegi plaadistus, mis on tellitud mainekalt plaadifirmalt ECM ja selle juhilt Manfred Eicherilt, kellega koostöös antakse välja Veljo Tormise album.

BIS Records'ile salvestatakse talveperioodil kaks CD-d Kaspars Putniņši käe all. Maailmaklassikast jõuab plaadile vene kuulsa romantiku Sergei Rahmaninovi a cappella vaimuliku muusika suurteos "Püha Johannes Kuldsuu liturgia". Eesti nüüdismuusika vallas valmib aga Ülo Kriguli autoriplaat, kuhu on koondatud helilooja, dirigendi ja koori mitmeaastase koostöö vili – EFK poolt tellitud uued teosed, sh "Vesi ise" koorile ja elektroonikale, "And the sea arose" koorile ja keelpillidele jm.

Oma 39 tegevusaasta jooksul on EFK teinud üle 70 salvestise, mis on välja antud koostöös paljude mainekate rahvusvaheliste plaadifirmadega – ECM, Harmonia Mundi, Virgin Classics, Carus, Ondine, BIS jt. Kammerkoori plaadid on läbi aastakümnete püsinud stabiilselt kõrgtasemel, mida näitavad paljud auhinnad – kaks Grammyt, Gramophone'i auhind, 15 Grammy-nominatsiooni, kolm Diapason d'Or'i, Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Danish Music Award, de Choc de l'Année Classica, Eesti Parima Klassikaalbumi tiitel jt, korduvalt on salvestised jõudnud Billboardi edetabeli esikümnesse.

Viimati ilmus oktoobri alguses Ondine'i alt Tõnu Kõrvitsa album "Sei la luce e il mattino" EFK, TKO ja Risto Joosti esituses.

Lähiajal saab tandemit Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester näha-kuulda mõlema kollektiivi asutaja Tõnu Kaljuste juhatusel kontsertidel esitamas maailmaklassika tähtteoseid: Mozarti "Requiem" kõlab 1. novembril Tartu Pauluse kirikus ja 2. novembril Tallinna Kaarli kirikus; Beethoveni "Missa solemnis" tuleb ettekandele 2. detsembril Tallinna Kaarli kirikus ja 3. detsembril Tartu Pauluse kirikus.