"Müncheni rahvusvaline noorteraamatukogu kogub igal aastal lasteraamatuid kõikidest riikidest ning meiegi oleme juba üle kümne aasta nendega koostööd teinud ja sinna oma valiku saatnud. Sel aastal läks aga eriti hästi, valiti lausa kolm raamatut," rääkis Triin Soone. Seejuures peab iga riik ise aktiivne olema ja oma valiku Münchenisse saatma. "Me valime igal aastal välja mingi valiku meie lasteraamatutest ning paneme kaasa inglise keelse tutvustuse ja tõlkekatkendi," rääkis Soone. "Valiku teevad rahvusvalised eksperdid keelepõhiselt," lisas ta.

Kõik kolm sel aastal valitud raamatut on erinevatele vanuserühmadele. Noore autori Piret Jaaksi "Emme draakon" on väiksematele lastele mõeldud pildiraamat. "Valiku tegemisel vaadatakse alati raamatut kui tervikut ehk lisaks tekstile ka illustratsioone ja raamatu vormi," rääkis Soone. "Emme draakoni" on illustreerinud Marju Tammik.

Aidi Valliku "Seebu maailm" jutustab tänapäeva lapse probleemsemast elust, väikesest türdukust, kelle ema ja isa lahutavad ning tüdruk läheb vanaema juurde kasvama. "See raamat on jällegi tore kooslus, Aidi on kirjutanud suurepärase loo ja Lumimari pildid annavad sinna palju juurde," kiitis Soone.

Jaanus Vaiksoo "King nr 39", Kultuurkapitali lastekirjanduse preemia võitja on kaua-oodatud raamat sihtrühmale, kellele väga palju ei kirjutata ehk vanusele 10+. "Minu meelest on tore, et Jaanus on sinna kokku põiminud laste argielu — suhted sõprade ja perega, aga ka põnevust ning põikeid fantaasiamaailma," rääkis Soone. Sügisel peaks raamatule tulema ka järg.

"See nimekiri annab aimu, milline meie lastekirjandus tänapäeval üle kogu maailma välja näeb; millised on need teemad, millest kirjutatakse," iseloomustas Soone iga-aastast kataloogi. "Lastekirjandus ei saa jätta puutumata teemasid maailmas toimuvast," lisas Soone ning kirjeldas, et üldiste teemade kõrvale nagu sõprus või perekond on tulnud ka ühiskonnas tervad probleemid nagu näiteks põgenikud või looduskatastroofid.

Soone leiab, et kataloog on suurepärane hüppelaud, et meie lastekirjandus jõuaks ka teistesse keeltesse ning avaldab lootust, et ehk jõuab sealt meilegi huvitavaid raamatuid.