Galerii. Rene Kari "7x10" uurib füüsilise keha esteetilist täiustumist

Rene Kari on alapealkirjastanud oma väljapaneku ingliskeelsena "I'm 70, I like it" ehk "Ma olen 70 ja see meeldib mulle", sest see on lühem ja kõlab seetõttu paremini.

Nii peal- kui ka alapealkiri osutavad ka kunstniku ümmargusele sünnipäevale ja seetõttu võib sellest Kari sõnul rääkida ka juubeli- ehk elutööd kokkuvõtva näituse raamistikus. Ka väljapaneku ülesehitus toetab tagasivaatavat formaati: igast kümnendist on väljas maal ja foto kunstniku kehast, mis üldjuhul on pildistatud samal kümnendil. Ehk kunstnik esitleb oma loomingus paralleelselt kulgenud meediumeid: maali ja kehakunsti.

Ta ise on seda kirjeldanud kui eneseteostuslikku kulgemist läbi kahe autoripositsiooni – maalikunstniku ja oma füüsilise keha modelleerijana. Nii on see väljapanek kunstniku loome-, aga ka üldisemalt elutee visualiseeritud kokkuvõte, tehtud töö ja saavutatu aruanne, kus fikseeritakse mõlema valdkonna – maalikunsti valdamise ja ka kunstniku enda keha kui kunstiteose praegune seis.

Mõlema valdkonna puhul on kunstniku sõnul tema eesmärk esteetiliselt täiustuda. Maalis tähendab see maalikunstivahendite järjest oskuslikumat valdamist, valitud esitusviisi suuremat veenvust, kehas aga vastuseisu bioloogilisele protsessile, vananemisele. Kunstnik sõnas, et teda ei huvita sportlik saavutus, vaid esteetiline täius. Ta ei ole bodybuilder, kes ehitab oma keha vastavalt praeguse sootsiumi ootustele, vaid kunstnik, kes kujundab keha eesmärgiga vormida sellest antiikseid iluideaale jäljendav kunstiteos.

Vabaduse galerii näitusega kordab Rene Kari 2004. aasta Viviann Napi galerii väljapanekut "Miami Beach".