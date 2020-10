Tauno Vahter: "Nõks-22" pole kindlasti ainult labane naljaraamat

Ameerika satiiri- ja näitekirjaniku Joseph Helleri peateos "Nõks-22" ilmus tervikuna 1961. aastal ning mõne aastaga sai sellest paljutõlgitud hitt-teos, mille alusel on tehtud film, miniseriaal, dramatiseeringuid ja koomikseid. "Tinglik võrdlus on selline, et kui Ida-Euroopas on Šveik, siis Lääne-Euroopas ja Ameerikas on just see Joseph Helleri raamat," ütles Tänapäeva peatoimetaja Tauno Vahter ERR-ile.

"Kui natukene liialdada, siis võiks öelda, et oli 20. sajandi väliskirjandusest oli kaks tuntud raamatut, mida eesti keeles siiani ei olnud," sõnas Vahter ja tõi välja, et üks neil oli Joseph Helleri "Catch-22". "Teine on Joyce'i "Ulysses", mis on samuti eesti keelde tõlkimisel."

Satiiriline romaan räägib Ameerika sõdurite elust teises maailmasõjas ning vastandub pärast sõda levinud romantilisele sõjakäsitlusele, näidates pigem sõja ja sõjaväelise hierarhia iroonilist ja jaburat poolt. "Ta ei ole kindlasti ainult labane naljaraamat, siin on tohutu galerii tegelasi, kes moodustavad sõjaväes mikroühiskonna," selgitas ta.

Eesti keeles on aegade jooksul ringelnud mitu tõlget, millest aga ühtegi pole varem avaldatud. Vahter selgitas, et Helleri keel on väga spetsiifiline ning isegi rütmiline. "Näha on, et ta on kirjutatud sellise palangu ja hooga ning selleks, et seda tõlkida, pead sa sinna rütmi sisse saama," tõdes ta ja mainis, et selle vaimu tabamine on hästi raske. "Mulle tundub et see tõlge on hästi õnnestunud seekord."