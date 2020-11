Liivo Niglase "Keelepäästja" võitis vaimse kultuuripärandi auhinna

Dokumentaalfilm "Keelepäästja" räägib ühe väljasuremisohus preeriaindiaanlaste keele päästmisest Eesti keeleteadlase eestvõtmisel. Eestist pärit Indrek Park on tegelenud indiaani keelte uurimisega üle kümne aasta. Praegu kirjutab ta üles Missouri jõe ääres Põhja-Dakota preerias elavate mandanite keelt.

Indrekul on suur vastutus ja ta jookseb võidu ajaga – tema keelejuht, 84-aastane Edwin Bentson, on viimane mandani keele kõneleja. Mandani keele suhtes on Indrekul aga palju suurem eesmärk kui ainult selle jäädvustamine tulevastele põlvedele – ta on võtnud südameasjaks mandani keele elluäratamise, selle taastamise igapäevase suhtluskeelena.

Žürii sõnul püstitab film praktilise küsimuse, kuidas päästa keelt ja annab sellele tundliku vastuse – selleks ei piisa sõnaraamatust, grammatikas ega keele kirjeldamisest, sest keelt peab ka edasi andma.

Kaader dokfilmist "Keelepäästjad". Autor/allikas: pressimaterjalid

"Indrek teeb kõik, et keelt edasi anda kogukonna noorematele, vankumatust soovist keelt taaselustada. Me jagame sügavalt tema andumust, tema mõtteid, tema kahtlusi, ja selle kogukonna kindlameelsust, kelle jaoks ta võttis vastu vahendaja, edasiandja rolli," märkis žürii.

Filmi režissöör ja operaator on Liivo Niglas, monteerija Kaie-Ene Rääk. Filmi produtsendid Kaie-Ene Rääk ja Liivo Niglas, tootjad F-Seitse ja MP DOC. Film võistleb ka PÖFFi Balti filmi võistlusprogrammis.

Jean Rouchi festival toimus Pariisis 13.–21. novembrini ja 39. korda. Etnofilmidele spetsialiseerunud festival on saanud oma nime prantsuse filmitegija ja antropoloogi Jean Rouchi järgi. Niglase film valiti 1000 filmi seast 25 võistleva filmi hulka.

