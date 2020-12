Näitusega "Karl Marx loomariigis" rändab Erki Kasemets oma lapsepõlve

Nii valmisid poisi käe all fantastilised loomariigid, kus igale liigile oli määratud oma paik ja riigikord, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Draakoni galeriis välja pandud erinevates tehnikates tööde kaudu tuleb kunstnik nende teemade juurde tagasi. Nagu ikka, koosnevad Kasemetsa teosed lõpututest pisidetailidest, mis erineva nurga ja valgusega vaadeldes pakuvad muutuvat informatsiooni, seoseid ja mälukilde. Reis lapsepõlve on toonud näitusele ka külalisesineja, Otepää kunstniku Reet Lohna, kes omal ajal joonistas ümber kasemetsa loodud loomariigi lauamängu.

"Ükskord väljendus huvitaval kombel see minu kokkupaneku kirg, et looma ja inimriike ühendada. Korraldati looduskaitse teemaliste lauamängude konkurss 1983. aastal ja ma võtsin osa ja tegin maailmakaardi, kus olid loomad ära paigutatud nii, et nende areaalid ei kattunud. See mäng sai teise preemia lausa ja seda hakati trükkima," meenutas Kasemets.

"Aga minu joonistused kujundati täitsa ümber ja mängu skeem tehti ka lihtsamaks hoopis ja see kunstnik, kes seda tegi, teda ma ei tundnud. Lapsena mulle tundusid need pildid natuke igavad ka, aga nüüd sellel näitusel ma võtsingi selle vana asja kokku. Saime ka selle kunstnikuga esimest korda suheldud otse telefoni teel ja tema tõi ka paar tööd siia näitusele, et oleme koos nagu lauamänguski kunagi," jätkas Kasemets.