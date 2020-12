Tobias Tammearu Trio värske kauamängiv "Bivium" on kaasahaarav, julge ja tundliku helikeelega. Kollektiiv on suutnud luua oma kõla, mis haarab laia dünaamilise diapasooni ning põhjamaise emotsionaalsusega.

Saksofonist Tobias Tammearu on suutnud kodumaises jazzmuusikas lühikese ajaga kanda kinnitada. Ühtlasi pälvis ta 2018. aastal koosseisuga Jake Victor Twisted Heads maineka muusikaväljaande DownBeat auhinna. Triosse kuuluvad lisaks Tammearule Robert Rebane basskitarril ning Martin Petermann trummidel.

Avalooga "Takeoff" hargneb laiali konkreetse biidi ning maheda saksofoni kõlavärvidega kogum, mis leiab iga järgneva looga üha rohkem laiendust ning kasutusvälja. "August" on ainuke pala, milles kõlab klaver, ja see lisab pilti uut tonaalsust, mis on plaadi kontseptuaalses teenistuses.

Trio ei karda vaikust, nende mänguviis kohati kannab seda ("Gerta"). "Beautiful Unknown" alustab gaas põhjas ning liigub korraks tempot maha võttes ja siis uuesti kiirendades kiskuva intensiivse rütmi meelevalda. See on justkui heliline narkootikum, psühhedeelne kaugustes kõlav linnakuma. "Peale tormi" maandab eelnevalt loodud pinge ning valmistab ette viimase loo "Paralüüs" unenäolist maailma.

Tobias Tammearu Trio mängib vaikuse ja müraga, rütmi, meloodia ning hägustatud helide väljajoonistamisega, mistõttu nende muusika on koosseisu noorust arvestades äärmiselt omanäoline. "Bivium" on tugev debüüt, mis võiks pakkuda huvi nii jazzmuusika austajatele kui ka hilisõhtustele sörkijatele või aja mahavõtjatele.