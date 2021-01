Eduard Vilde muuseum muutub paariks kuuks Linda Vilde muuseumiks

Tallinna kirjanduskeskus avab teisipäeval, 19. jaanuaril Eduard Vilde muuseumis näituse "Linda Vilde muuseum". Näitus on pühendatud Linda Vilde tegevusele iseseisva ajakirjaniku, ühiskonnategelase ja tõlkijana.

"Möödunud aastal täitus Linda Vilde sünnist 140 aastat ning sellega seonduvalt tahtsime rõhutada tema rolli eesti kultuuriloos," sõnas Tallinna kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino.

"Sellest ka väike intriig: paariks kuuks muutub Eduard Vilde muuseum hoopis Linda Vilde muuseumiks. Näituse koostas kunstnik Liina Siib, kelle erakordselt süvenenud ja pühendunud uurimise tulemusel saab näitusel Linda Vilde kohta mõndagi uut teada."

Linda Jürmann oli Eduard Vilde abikaasa, sõber ja teekaaslane alates nende tutvumisest 1904. aastal. Nad jagasid ühiseid väärtushinnanguid ja maailmavaadet, üheskoos põgeneti Eestist poliitiliste põhjustel ja veedeti maapaos 11 aastat, üheskoos naasti kodumaale.

Kunstnik Liina Siib on rohkem kui aasta kestnud ettevalmistuste tulemusena toonud näitusele mitmeid teemasid, näiteks noore Linda Jürmanni unistused.

"Linda Vilde oli oma aja kommete ja traditsioonide taustal uuendusmeelne inimene," sõnas Siib. "Ta huvitus poliitikast ja filosoofiast, võitles naiste õiguste eest, oskas iseõppijana mitut võõrkeelt, töötas tõlkija ja ajakirjanikuna Eestis, Soomes ja USA-s ning oli kahel korral valitud Tallinna linnavolikokku."

Linda oli ka Eduard Vilde nn ärijuht ja tema 33-osalise "Kogutud teoste" tegelik toimetaja, lisas Siib. "Linda Vilde isiksus ja roll on jäänud teenimatult tähelepanuta ja loodame näitusega seda tühikut täita."

Näitus on jaotatud teemakapsliteks, kus on vaatluse all Linda kohtumine Eduard Vildega, nende vabaabielu ning pikk suhe, Linda poliitiliste vaadete kujunemine ja osalemine poliitilises elus, roll kultuskirjaniku abikaasana ning hiljem mälestuste hoidjana.

Lisaks ajastufotodele ja dokumentidele ilmub näituse raames ajaleht "Mis nüüd?", teemaks Linda Jürmanni ajakirjanikutegevus. Vaadata saab dokumentaalkaadritel rajanevat lühivideot Linda Vildest tema elu viimasel kümnendil.

Näitus jääb avatuks kuni 27. märtsini.

Liina Siib on kunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia graafikaprofessor. Teda huvitavad naiste ja tööga seotud teemad ning inimeste igapäevaelu praktikaid.