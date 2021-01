Galerii: Eduard Vilde muuseumis uuritakse kirjaniku abikaasa Linda Vilde pärandit

Eduard Vilde muuseumis avati 19. jaanuaril näitus "Linda Vilde muuseum", mis on pühendatud Linda Vilde tegevusele iseseisva ajakirjaniku, ühiskonnategelase ja tõlkijana. Näituse on koostanud Liina Siib.

"Möödunud aastal täitus Linda Vilde sünnist 140 aastat ning sellega seonduvalt tahtsime rõhutada tema rolli eesti kultuuriloos," sõnas Tallinna kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino.

Linda Jürmann oli Eduard Vilde abikaasa, sõber ja teekaaslane alates nende tutvumisest 1904. aastal. Nad jagasid ühiseid väärtushinnanguid ja maailmavaadet, üheskoos põgeneti Eestist poliitiliste põhjustel ja veedeti maapaos 11 aastat, üheskoos naasti kodumaale.

Näitus on jaotatud teemakapsliteks, kus on vaatluse all Linda kohtumine Eduard Vildega, nende vabaabielu ning pikk suhe, Linda poliitiliste vaadete kujunemine ja osalemine poliitilises elus, roll kultuskirjaniku abikaasana ning hiljem mälestuste hoidjana.

Lisaks ajastufotodele ja dokumentidele ilmub näituse raames ajaleht "Mis nüüd?", teemaks Linda Jürmanni ajakirjanikutegevus. Vaadata saab dokumentaalkaadritel rajanevat lühivideot Linda Vildest tema elu viimasel kümnendil.

Näitus jääb avatuks kuni 27. märtsini.