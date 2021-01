Lemmikuid muinasjututegelasi saab esitada selle nädala lõpuni

Esimest korda toimuva Eesti rahva lemmikmuinasjututegelase valimise esimene etapp, muinasjututegelaste esitamine, on jõudmas lõpusirgele. Korraldajatele on oma lemmikud saatnud üle saja kahekümne inimese. Kõige rohkem on esitatud Punamütsikest.

Punamütsikesele järgnevad esitamise populaarsuselt saabastega kass, Tuhkatriinu, Lumivalgeke ja hunt "Punamütsikese" muinasjutust.

Korraldajad ootavadki muinasjutusõpadelt konkursile kõiki muinasjututegelasi, nii lähemalt kui ka kaugemalt. Esitatud tegelastest populaarsemate vahel saavad kõik soovijad veebruarikuus valida Eesti rahva lemmikmuinasjututegelase. Esitajate seas on igas vanuses inimesi ja kandidaate on esitatud ka klasside kaupa.

Vahvaid tegelasi saab välja pakkuda ning hiljem ka valida Lasteekraani kodulehel, seal saab lugeda muinasjuttudest ka lähemalt. Kõikide esitajate ja valijate vahel loositakse välja auhindu.

Eesti rahva lemmikuim muinasjututegelane kuulutatakse välja 14. märtsil Kiiklas toimuval muinasjutupäeval.

"Sooviks, et peredes arutataks muinasjuttude üle ning et ka lasteaedades-koolides oleks muinasjutud au sees. Tean, et paljudes peredes on unejuttudeks muinasjuttude rääkimise traditsioon, kuid on ka peresid, kus lapsele antakse enne uinumist kätte nutiseade. Sooviks, et oleks rohkem neid lapsi, kes saavad uinuda muinasjutu saatel. Loodetavasti lemmikmuinasjututegelase valimise perioodilgi räägitakse muinasjutte tavapärasest rohkem," sõnas üks Eesti rahva lemmikumuinasjututegelase valimise korraldaja, Kiikla muinasjutuküla eestvedaja Ruth Linnard.