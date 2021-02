Kõik soovijad saavad valida Eesti rahva lemmikmuinasjututegelast

Esimest korda Kiikla muinasjutuküla ja Lasteekraani koostöös toimuvale lemmikmuinasjututegelase valimisele oli jaanuarikuus kõikidel soovijatel võimalik esitada oma kandidaate. Esitatutest tegi žürii oma lõppvaliku, kuhu pääsesid 25 tegelast.

Esitatatutest oli populaarseim saabastega kass. Kuue populaarsema hulka mahtusid ka Punamütsike, Tuhkatriinu, Lumivalgeke, "Punamütsikese" muinasjutu hunt ja Reinuvader rebane.

Palju oli ka huvitavaid põhjendusi, millest osa on leitavad Lasteekraani kodulehelt, kus kõikide tegelaste kohta on tehtud pilt ja lühikirjeldus. Huvitavamate põhjenduste seast valiti ka üks eriahinna saaja, kelleks osutus 6-aastane Mirtel-Mia Männisalu, kes põhjendas seda, mis Reinuvader rebane on tema lemmik, nii: "Esiteks, ta on kaval, et tegi hundile pähe. Mulle meeldib, kuidas rebane teeb igasuguseid asju, et enda tahtmist saada. Muidugi pole rebane kõikides muinasjuttudes kõige kavalam, rebast ka veetakse mõnikord ninapidi. Rebane on alati ilus. Kui muinasjutus on tegelaseks rebane, siis alati on midagi naljakat. Rebasega muinasjutud teevad minu tuju heaks ja ajavad naerma."

Kõikide hääletajate vahel loositakse välja auhindu Kiikla muinasjutukülalt ja Lasteekraanilt.

Eesti rahva lemmikmuinasjututegelane kuulutatakse välja 14. märtsil Kiiklas toimuval muinasjutupäeval.