Eesti rahva lemmikmuinasjututegelane on saabastega kass, see selgus Kiikla muinasjutuküla eestvedamisel toimunud muinasjutupäeval, teatasid "Terevisiooni" uudised.

Kiikla muinasjutuküla ja Lasteekraani koostöös toimunud lemmikmuinasjututegelase valimine andis võimaluse ka korraldajatele endile uute muinasjuttude avastamiseks.

"Olen sellel perioodil lugenud palju muinasjutte ja taasavastanud enda jaoks Eesti rahva ennemuistsed jutud. Neid mulle meeldib lugeda selle pärast, et see on Kreutzwaldil väga huvitavas keeles kirjutatud. Loen ja naudin," ütles Kiikla muinasjutuküla eestvedaja Ruth LInnard.

Raamatukogutöötajana tunnistas Ruth Linnard, et muinasjutukonkursiga sai täidetud üks selle eesmärkidest: tuua inimesi rohkem muinasjuttude juurde.

"Olen oma peres näinud huvi tõusu, mu oma lapsed on muinasjutte hakanud rohkem lugema ning ka esitanud omi kandidaate ja hääletanud. Olen ka näinud, et Kiikla raamatukogu lugejad on hääletanud," ütles Linnard.

Kõik soovijad said jaanuarikuus Lasteekraani kodulehel esitada tegelaste kandidaate. Žürii valikul jõudis lõpphääletusele 25 muinasjututegelast, kelle seast sai veebruarikuus valida oma lemmiku.

Lemmikmuinasjututegelane kuulutati välja olude sunnil pühapäeval veebis Kiikla muinasjutuküla korraldatud muinasjutupäeva kulminatsioonina. Rahvahääletusel kogus enim hääli saabastega kass ja võrdsete häältega jäid teist-kolmandat jagama Tuhkatriinu ja Reinuvader rebane.

Kaheksa parema hulka mahtusid veel muinasjutu "Kaunitar ja koletis" kaunitar, kratt, kakuke, vanapagan ja Punamütsike.

Kahest lõpphääletusele jõudnud hundist osutus edukamaks "Punamütsikese" hunt, kes jagas Lumivalgekese ja "Kullaketrajate" noorima tütrega 14.-16. kohta. "Kolme põrsakese" hunt jagas vahva rätsepaga 20.-21. kohta.