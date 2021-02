Lemmikmuinasjututegelase hääletusel on nelikjuhtimine

Esimest korda toimuva Eesti rahva lemmiku muinasjututegelase rahvahääletusel on esimese hääletusnädala lõppedes nelikjuhtimine, võrdselt hääli on saanud kakuke, kaunitar, saabastega kass ja Tuhkatriinu.

8. veebruaril alanud hääletusel oli esimese nädalaga täpselt sada hääletajat ning lemmikutest olid kogunud võrdselt hääli kakuke muinasjutust "Kakuke", kaunitar muinasjutust "Kaunitar ja koletis", saabastega kass muinasjutust "Saabastega kass" ja Tuhkatriinu muinasjutust "Tuhkatriinu".

Napilt jäid esinelikust maha paljude Eesti muinasjuttude tegelased Reinuvader rebane, kratt ja vanapagan.

Esikümnesse mahtusid veel Okasroosike, rehepapp ja vahva rätsep.

Huvitav on see, et võrdselt on hääli saanud mõlemad lõpphääletusele jõudnud hundid muinasjuttudest "Punamütsike" ja "Kolm põrsakest".

Lasteekraani kodulehel saab valida 25 muinasjututegelase vahel, kelle esitasid muinasjutusõbrad jaanuarikuus. Sealt leiab ka tegelaste lühitutvustuse.

Kõikide esitajate vahel loositi välja auhindu ja auhinnad lähevad loosirattasse ka kõikide hääletajate vahel.

Hääletamine lõpeb veebruarikuu viimasel päeval. Eesti rahva lemmikmuinasjututegelane avalikustatakse 14. märtsil Kiiklas toimuval muinasjutupäeval.