Galerii ja video. Raadioteatris valmib kuuldemäng "Stiiliharjutused"

Raymond Queneau eksperimentaalse raamatu "Stiiliharjutused" 2007. aastal ilmunud eestindust (tõlkijad Ain Kaalep, Jana Porila ja Triinu Tamm) võib pidada uue aastatuhande eestikeelse kirjasõna üheks huvitavamaks näiteks.

Teose ülesehitus on ebatavaline, sest see sisaldab ühe üsna igava loo 99 erinevat versiooni. Fookuses on mingi veidralt riietatud noormehe argised üleelamised Teise maailmasõja eelse Pariisi ühistranspordis. Queneau vaimukus seisneb võimes kasutada ühe loo esitamisel suurt, põhimõtteliselt lõppematut hulka keelelisi ja ilukirjanduslikke võtted. Tulemus on ühtaegu sisukas ja mänguline - keel avaneb nagu lehvik. Queneau meetod annab mõista, et küsimus pole kunagi ainult selles, mida räägitakse, vaid ka selles, kuidas sellest räägitakse.



Queneau raamatu eestikeelne versioon on hakanud aja jooksul elama omaette elu. Ühel hetkel otsustas "Stiiliharjutuste" kohalik fänn, kirjanik Jan Kaus, Queneau eksperimenti omavoliliselt jätkata, hakates kirjutama algteosele juurde uusi versioone. Seejärel tekkis mõte kogunenud materjaliga midagi ette võtta. Tulemuseks on kirjasõna, teatrikunsti ja muusika vodevillsulam, mida orkestreerivad kaks kirjanikku (Jan Kaus ja Indrek Koff) ning kaks teatrikunstnikku (Eva Koldits ja Toomas Täht). Juba kolm aastat on nimetatud kooslus lasknud kõlada paarikümnel omaloomingulisel, ent Queneau meetodile truul stiiliharjutusel. Nüüdseks on kõnealusest keelepilgarist vormunud Eva Kolditsa lavastajakäe all ka raadioteatri versioon.

Kuuldemängu "Stiiliharjutused" autorid ja esitajad: Jan Kaus, Indrek Koff, Eva Koldits, Toomas Täht. Lavastaja Eva Koldits, muusikaline kujundaja Margus Voolpriit, helirežissöör Andres Olema.