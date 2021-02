Sõltumatu Tantsu Lava alustab vestlussarjaga

2021. aasta kevadhooajal alustab Sõltumatu Tantsu Lava (STL) arutelude sarjaga "Sõltumatu Tantsu Arutelu", kuhu on kutsutud erinevate valdkondade eksperdid ja kaasamõtlejad.

Arutelud lähtuvad uuslavastuste teemadest, kuid ei piirdu etenduse analüüsi ega artist talk'iga. Pigem püüab STL lavastustes avaldunud mõtteid edasi ja ümber mõeldes leida uusi vaatenurki ja lähenemisi.

Esimene arutelu toimub neljapäeval, 4. veebruaril Liis Varese lavastuse "Sinust saab tantsija!" etenduse järel, teema "Hüpe tundmatusse". Mis saab siis kui küpses eas inimene, kellel on selja taga pikaaegne karjäär, otsustab teha kannapöörde? Ja hakkab näiteks tantsijaks? Mis tunne on hüpata tundmatusse, avastada uusi territooriume ja võtta kehastada uusi rolle? Olla jälle algaja, olla haavatav? Vestlusel osalevad karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa ja kodanikuaktivist Tarmo Jüristo. "Sinust saab tantsija!" etendused on mängukavas 3. ja 4. veebruaril kell 19.

Järgmine Sõltumatu Tantsu Arutelu toimub neljapäeval, 18. märtsil ning on inspireeritud Rene Kösteri ja Carmel Kösteri alternatiiv-muusikalist "veenus.me". Arutlemisele tuleb kvääriidentiteet elus ja laval.

Kõiki arutelusid modereerib kriitik, tõlkija ja kirjastaja Leenu Nigu.

"Nüüdistants toimub siin ja praegu – tantsija ei saa tantsida mujal kui selles hetkes ja kõnetada oma kehaga praegust aega. Millest need kehad räägivad ja kuidas tänapäeva teemadega suhestuvad? Sellele püüamegi aruteludel jälile jõuda," sõnas Nigu.

Sõltumatu Tantsu Lava 2021. aasta kevadhooaja programm toob lavale erinevate tantsu- ja liikumisstiilidega tegelevad etendajad. Laval näeb nii diskotantsijaid, postitantsijaid, balleti- ja flamenkotantsijaid kui ka kaasaegseid liikujaid. Lavastustes kasutatavad liikumiskultuurid kannavad nii ühiskondlikke kui poliitilisi sõnumeid, millele STL soovib tähelepanu osutada.

Sõltumatu Tantsu Lava (STL) on teater ja kaasaegse tantsukunsti platvorm Telliskivi loomelinnakus. STL keskendub liikumise ja kehaga tegelevate lavastuste väljatoomisele, mis kasutavad nüüdisetenduskunstile omast väljenduslaadi. Lisaks etendustele toimuvad STL-is töötoad, loomingulised ja uurimuslikud residentuurid, loengud, korraldatakse nüüdistantsu uute tulijate platvormi PREMIERE.