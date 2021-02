Docpoindil esilinastuv "Sõda ja puuhobune" jõuab ka kinolevisse

5. veebruaril DocPoint Tallinna raames Elisa Stage platvormile ning kinodesse Artis ja Sõprus jõudev uus Eesti ja Ukraina koostöös valminud dokumentaalfilm jõuab kinodesse üle Eesti alates 11. veebruarist. Filmi keskseks tegelaseks on Eestis elav ukrainlane Anatoli Ljutjuk, kelle eesmärgiks on teha iga päev kasvõi üks väike heategu.

Anatoli on kõige muu kõrval ka Tallinna vanalinnas Laboratooriumi tänaval asuva Ukraina kultuurikeskuse rajaja. Lääne-Ukrainast pärit mees on Laboratooriumi tänavale rajanud ainulaadse maailma, mille põhituuma moodustab ukraina kultuurikeskus ja kirik. Seal tegeletakse kalligraafiaga, valmistatakse keskaegsel viisil paberit, Anatoli nikerdab oma töökojas traditsioonilisi puidust mänguasju ja valmistab vanade kloostrite vaimus raamatuid.

Tema igapäevasele pühendumisele esitab väljakutse Ukrainas lahvatanud sõda, mida Anatoli ei suuda passiivselt kõrvalt vaadata. Ta organiseerib Eestis humanitaarabi ja annetuste kogumise ning sõidab otse rindejoonele. Seal, omalaadses põrgu eeskojas, asub Anatoli kirja panema imelugusid, kuidas nii inimesed kui ka loomad on muinasjutulisel kombel pääsenud kõige hullemast ning teineteist aidanud. Nendest lugudest ja esemetest valmistab ta raamatu, mille eesmärgiks on transformeerida traumeerivad kogemused ning ka kõige pimedamal ajal hoida headusesse uskumise tuld.

Film on toodetud produktsioonifirmade Docutoloka ja Silmviburlane koostöös. Režissöörid on ukraina päritolu Ulyana Osovska ja Denis Strashny. Filmi produtsent on dokumentalist ja animaator Ülo Pikkov.