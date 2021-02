Tallinna keskraamatukogu kampaania "Loeme ette" pälvis Euroopa parlamendi tunnustuse

Tallinna keskraamatukogu raamatukoguhoidjad on alates märtsist lastele telefoni teel ja veebisildade vahendusel raamatuid ette lugenud, et vanemad saaks kodukontoris hinge tõmmata ja laste vaba aeg oleks looval viisil sisustatud. Möödunud aasta detsembris said lapsed helistada raamatukoguhoidjale-päkapikule ja harjutada jõuluvanale salmi lugemist.

Sel aastal pöörati Euroopa Kodaniku auhinnaga tähelepanu projektidele, mis olid seotud koroonakriisiga seotud probleemide lahendamisega.