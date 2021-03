Muuseumide kiirendi viimasest taotlusvoorust said hoogu 20 projekti

Eesti Meremuuseum hakkab lugusid jutustama liitreaalsuse abil ning Eesti Kunstimuuseumisse pääseb edaspidi kontaktivabalt. Need on vaid kaks projekti 20-st, mis said toetust muuseumide kiirendi viimasest taotlusvoorust.

Eesti Meremuuseum arendab koostöös tehnoloogiafirma Ericssoniga liitreaalsuse projekti, mis muudaks muuseumikülastuse veelgi informatiivsemaks ja põnevamaks.

"Ericsson on selle platvormi looja ja arendaja. Nad tahavad, et seda oleks inimestel võimalik kasutada oma telefonide ja tahvlitega, et kõik oleks heas mõttes enda järgi sätitud. Muuseumi poolt tahaksime panna mõned seadmed ka välja," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Eesti Meremuuseumi kuraator Krislin Kämärä.

Kui vitriinis on näha laevamaketti, siis liitreaalsuses on näha, kuidas see sama laev lebab vrakina merepõhjas.

"95 aastat tagasi seesama purjelaev oli esimene laev, mis sõitis Eesti lipuga üle ekvaatori. Siin ongi näha, kuidas 1926. aasta tuleb, kapten räägib oma laevast. On võetud vana ajalooline foto ja tehtud 3D-mudeli peale kapten siia rääkima," kirjeldas Kämärä.

KUMU kunstimuuseumi eesmärk on praeguseid olusid arvestades muuta muuseumikülastus kontaktivabaks.

"Järgmine samm ongi müüa kellaajalisi pileteid, broneering muutub hästi lihtsaks, samas meie töömaht väheneb ja me saame oma külastajate gruppidest väga selge ja kiire ülevaate," selgitas Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme.

Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juhi Mirjam Rääbise sõnul tähendavad kõik välja valitud projektid muuseumi jaoks suuremat arenguhüpet.

"Need projektid, mis muuseumid esitavad, peavad olema läbi mõeldud ses osas, kuidas nad oleksid jätkusuutlikud ja isemajandavad. See on see arenguhüppe aspekt, et neil ei tekiks pärast uusi püsikulusid, mida riik kinni maksab, et nad suudaksid mõelda ka selle aspekti läbi," selgitas muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht Mirjam Rääbis.

Muuseumide kiirendi taotlusvoorust said toetust 20 uuenduslikku projekti kogusummas 756 500 eurot