Arvustus. Kings of Leoni ood tavapärasusele

"When You See Yourself", 2021

Kings of Leon pole juba mõnda aega olnud huvitav bänd. Nad teevad keskpärast rokkmuusikat, mis on kuulutatud raadiokõlbulikuks ning see teeb neist ülimalt keskpärase rokkbändi. Kui jätta kõrvale 2008. aastal ilmunud tujukas ja seksuaalne "Only By The Night", millelt on pärit tervelt kaks laulu, mida võib julgelt pidada parimateks karaokelauludeks sel sajandil (vaata ka "Sex on Fire" ja "Use Somebody"), ei ole nad oma pika karjääri jooksul teinud midagi.. päriselt märkimisväärset.

Kuid Kings of Leon ei ole halb bänd. Kaugeltki mitte. See, et nad nii tavalised on, ning oma asja siiski alati peaaegu üksluiselt suurepäraselt teevad, ongi nende võlu. Nad on virtuoossed igavuses ning nende viimistletud stoilisusele ja kantrimõjutustega rokile ei ole võrdväärset vastast. Nende esimene album üle viie aasta, "When You See Yourself" pole selles osas mingi erand.

"When You See Yourself" on nostalgiline album, ehk isegi liialt. Tasakaal metsikult romantilise ebakindluse ja rikkaliku kogemuspagasi vahel ei ole ideaalne, kuid balansseerib täpselt parasjagu, et mitte muutuda imalaks. Kaheksakümnendatest inspireeritud süntesaatorikäikude ja riffide kõrval leiab siit isiklikku haavatavust ja igatsusvalu, mis sarnaneb nende debüütalbumi "Youth & Young Manhood'iga" (2003), kuid kõlab üksikasjalikumalt ja viimistletumalt.

Esmasel kuulamisel ei paista "When You See Yourself" eriti millegagi silma. See on 50 minutit melanhoolset meeleolu ja sisekaemuslikke mõtisklusi, kus üks pala sulab teisesse. Kuid huvitaval kombel muutuvad need tagasiviskelised meelisklused ja esmapilgul lõbutud olukordade lahkamised mitmendal ringil meeldivaks.

Albumi avalugu "When You See Yourself, Are You Far Away" on emotsionaalselt küps lugu iseenda leidmisest ja toimetulekust, kuhu on lisatud optimistlikud ja mängulised trummid. "The Bandit" on tüüpiline Kings of Leoni lugu unistustest, kauboidest ja kerglastest seiklustest, meeldejääva viisi ja erksate riffidega. Selle kõrval kõlab dünaamiline "A Wave" peaaegu nagu leinamuusika, kuigi kõneleb lüüriliselt uue elu alustamisest ja vana enda eest põgenemisest.

Kogu "When You See Yourself" albumil on juures elutarkuse ja romantilisuse hõng, millest Kings of Leonil viimaste albumite puhul vajaka on jäänud. Sel on taas algusaastate sundimatut aguliromantikat ja tühermaade luulelisust, igatsust noorusliku lihtsuse ja mängulisuse järele, kuid seda täiskasvanulikumas võtmes. Pigem ongi nii muusikas kui ka sõnades tunda tüdimust ja igapäevaelulisust, aastatega kogutud tarkust, tänulikkust elatud elu eest, kuid soovi teisiti edasi liikuda ja leida teistlaadi õnn.