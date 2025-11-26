X!

Tuleval aastal annab Tallinnas regiooni ainsa kontserdi Kings of Leon

Muusika
Kings of Leon
Kings of Leon Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

Järgmise aasta 14. juunil astub Unibet Arena Kvartalis üles Tennessee ansambel Kings of Leon, kelle jaoks on see ka ainus esinemine lähiriikides ning esimene kord astuda üles Eestis.

1999. aastal tegevust alustanud ansamblisse Kings of Leon, kes segab oma muusikas kokku nii garaažirokki, blues'i kui ka indie rock'i, kuuluvad kolm venda – Caleb, Nathan ja Jared Followill – ning nende nõbu Matthew Followill.

Üle 25 aastase tegutsemisaja jooksul on nad välja andnud üheksa albumit, suurema tuntuse ja rahvusvahelise läbilöögi saavutasid nad 2008. aastal ilmunud kauamängivaga "Only by the Night", kust leiab muuhulgas sellised hitt-singlid nagu "Sex on Fire" ja "Use Somebody".

Kings of Leon on võitnud neli Grammy ning pälvinud kaks Briti muusikaauhinda. Nad on esinenud suurimatel festivalidel nagu Coachella, Glastonbury, Roskilde ja Rock Werchter festivalidel ning samuti mitme riigi Lollapalooza festivali lavadel.

Eestis pole Kings of Leon kunagi varem esinenud, lähiriikidest astusid nad viimati üles Lätis 2014. aastal.

Toimetaja: Kaspar Viilup

