Thea Paluoja peab noorte laulu- ja tantsupeo edasilükkamist mõistlikuks: olukord on nagu on

Neljapäeval teatas laulu- ja tantsupeo sihtasutus, et 2022. aastaks planeeritud noorte laulu- ja tantsupidu lükkub aasta võrra edasi. Rapla laulustuudio õpetaja-juhataja Thea Paluoja peab peo edasilükkamist mõistlikuks, sest ei saa välistada, et pärast peo ettevalmistamist ei olda järgmisel kevadel samas olukorras.

"Eks terve see aasta ole tehtud ainult plaane ja kõik on jälle allavett jooksnud. Olukorda tuleb ikkagi vaadata nii nagu ta on. Hädaldada pole midagi. Parem, kui saame viirusest lahti ja siis on aeg kokku tulla," märkis Paluoja ERR-ile.

Ta lisas, et juba praeguseid nakatumisnumbreid vaadates ütleb loogika talle, et kümnete tuhandete inimeste ninapidi kokku vedamiseks on aasta pärast ikkagi veel liiga vara.

"On nii nagu on ja tehakse ikkagi kõige mõistlikumaid otsuseid, mida praegu üldse teha saab. Võtta ja valmistada ette terve pidu ja siis järgmisel kevadel olla võib-olla samas seisus, see tundub ebamõistlik."

Ettevalmistusi noorte laulu- ja tantsupeoks nad veel ühegi kooriga laulustuudios alustanud ei olnud, kuid sel aastal pidi toimuma maakonna laulupidu, mille nad samuti aasta võrra edasi lükkasid. Oma täiskasvanute koori nägi Paluoja viimati novembri lõpus.

"Interneti kaudu oleme suhelnud ja lugusid saatnud, nii on neid sisse lauldud ja tehtud igasuguseid muid trikke," kirjeldas ta.

"Noortega sain kuni veebruari lõpuni veel koos käia väikeste gruppidega. Kõik koorid olid tehtud väikesteks gruppideks ja solistide tundide arvelt käisid koorid seitsme-kaheksakesi koos proovis. Laste ja noortega sai teha sedagi, aga täiskasvanud ei ole kokku tulnud."

Paluoja tõdes, et interneti vahendusel kooritöö tegemine ei ole sobinud väga kummalegi poolele.

"Ma olen mõne solistiga püüdnud interneti teel ka laulutunde teha, aga minu jaoks on see ikkagi täiesti mõeldamatu. Ainus, mida ma saan teha, on teha ette harjutusi, mida nad omakeskis siis järgi teevad," kirjeldas ta.

"Olen mänginud klaverit sisse, et ta kodus harjutaks oma lugu, aga seda koos teha praktiliselt võimalik ikkagi ei ole, sest topeltmikrofonid ikkagi ei tööta. Kui üks räägib, siis teine peab vait olema."

Partiisid on tema sõnul ehk isegi interneti vahendusel võimalik õppida, aga üldiselt on laulutunni läbiviimine sellisel moel väga keeruline. "Vokaaltöö ei ole minu pilgu järgi sel moel tulemusrikas, sest töö vokaaliga eeldab väga tunnetuslikku ja näost näkku vaatamist, mis toimub ja kust võib valesti minna."

Paluoja tõdes, et ta pole kindel, kas sügisel tulevad kõik Rapla laulustuudio koorid kokku. "Inimesed leiavad ju mingid muud väljundid endale. Praegu peavad kõik kodus istuma, eks nad on leidnud omale asjad, millega nad tegelevad," nentis ta ja lisas, et see tekitab kõigis natuke hirmu.

"Me ei saa kellegi eest sõna võtta või vastutada. Inimesed ise otsustavad oma hobide üle. Milline see tagasilöök on, eks ta paistab. Ei taha isegi ette mõelda, sest nii palju on mõeldud kogu aeg ette ja kõik on lörri läinud."

Ta nentis, et jääb lootus, et on fanaatikuid, kes kindlasti ära ei kao. "See on kurb, aga sinna ei ole mitte midagi teha. Loodame kõige paremat ja seda, et see ükskord ometi otsa lõppeb."