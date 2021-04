Elo Unt noorte tantsupeo edasilükkamisest: tantsutunde on palju vahele jäänud

Neljapäeval teatas laulu- ja tantsupeo sihtasutus, et 2022. aastaks planeeritud noorte laulu- ja tantsupidu lükkub aasta võrra edasi. TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi tantsukunsti lektor Elo Undi arvates on tegemist mõistliku otsusega.

"Tantsutunde on palju vahele jäänud, pole saanud koosseisudega harjutada," selgitas Unt, miks on hea pidu edasi lükata.

Undi sõnul võtab iga repertuaari valimine ja tantsijateni viimine oma aja. Piirkonniti on sel aastal küll palju erinevusi olnud, kuid katkestusi õppetöös ja harjutamises on siiski igal pool.

"Me ei tea, mis järgmine aasta toob, aga oleme siis kogemuse võrra rikkamad," kinnitas Unt ja lisas, et loodetavasti osatakse peagi tööd korraldada ka nii, et rasketes oludes paremini hakkama saaks.

XIII noorte laulu- ja tantsupeo repertuaar jõuab osalejateni 2021. aasta lõpus, registreerimine noortepeole algab septembris 2021. Laulupeo kunstiline juht on dirigent Pärt Uusberg, tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman ning rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.