Taavi Tõnisson Zoomi kohtumistest: vahel kipun kaadrist välja ronima

Korraga mahub Zoomi kohtumisele paarkümmend väikest teatrisõpra. Teisipäeval võõrustas Taavi Tõnisson Illuka kooli 1. ja 2. klassi lapsi, tutvustades neile oma lemmiknukke erinevatest lavastustest.

Tõnisson tõdes, et see on täitsa huvitav formaat, kus mängureeglid on teistsugused kui vahetus kontaktis. Ta tunnistas ka, et on asju, mis vahetus kontaktis toimivad paremini ja video vahendusel mitte nii hästi.

"Sain aru, et kipun ühel hetkel kaadrist välja ronima. Õnneks on ekraan, ma näen seda ja saan tagasi kaadrisse tulla. Et on mõned asjad, millega ma pean siin arvestama, mis on teistsugused," rääkis ta.

"Üks asi millest on puudus, on see, et tavaliselt käib selle kohtumise juurde see, et ma saan anda nuku lapsele kätte. Ta saab seda ise proovida ja see tunnetus tekib paremini. Siin seda võimalust ei ole."

Tunni lõpus saavad lapsed ise võimaluse küsimusi esitada. Näiteks sai Tõnisson vastata küsimusele, kas ta teenib teatris palju raha.

"Ma täitsa mõistan, miks neid virtuaalseid kohtumisi tehakse, ja minule, kes ma peaaegu kuu aega juba kodus istun on see jube hea vaheldus," tunnistas ta. "See on põhjus kodust välja tulla ja turvaliselt oma tööd teha, aga kõige rohkem ma ootan seda, et teatrid lahti läheksid ja oleks võimalik mängima hakata."

Zoomi kohtumised näitlejatega on esialgu planeeritud maikuu keskpaigani.