Galerii: Mikkeli muuseum tähistab Eesti ja Hispaania diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva

Näitusega tähistatakse 100 aasta möödumist Eesti ja Hispaania diplomaatiliste suhete loomisest. Ignacio Zuloaga valimine Hispaania kunsti saadikuks ei olnud juhuslik: tegu on Hispaania maalikoolkonna traditsioonide viimase viljelejaga, kelle looming, tegevus kollektsionäärina ning Hispaania pärandi tutvustamine mängisid suurt rolli Hispaania kultuuri säilimises ja rahvusvahelises tuntuses.

Baskimaalt pärit Zuloaga arenes Pariisi-õpingute ajal modernseks kunstnikuks, kuid võimsa äratuntava stiiliga meistriks kujunes ta Andaluusias ja Kastiilias töötatud aastatel. Zuloaga kodumaa-armastusest ja rahvusliku identiteedi otsingutest kantud kunst on tänapäeval taas aktuaalne.

Näituse kuraatori ja Ignacio Zuloaga muuseumi direktori Carlos Alonso Perez-Fajardo jaoks on Mikkeli muuseumi näitus eriti oluline, sest see on esimene pikemas rahvusvaheliste näituste reas. "Oleme Zuloagat eksponeerinud Hispaanias ja näitusi saadab iga kord väga suur publikumenu, kuid väljaspool Hispaaniat pole tema looming praegu nii tuntud. Ootame huviga Eesti vaataja vastuvõttu. Kuna eestlaste jaoks on Hispaania maana ilmselt tuttavam kui Zuloaga kunst, oleme näitusele valinud mitmeid maastikke, mida kunstnik sageli nimetas oma autoportreedeks, sest kodumaa ja selle inimesed olid Zuloaga kõige olulisemaks inspiratsiooniallikaks."

Näitus toimub koostöös Ignacio Zuloaga muuseumiga, mis asub Kastiilias Pedraza keskaegses kindluses, mis on alates 1920. aastatest kuulunud Zuloaga perekonnale. Muuseumi asutajaks oli kunstniku lapselaps María Rosa Suárez Zuloaga (1938–2021), kelle jaoks oli tähtis, et Ignacio Zuloaga eluajal Euroopas ja Ameerikas aktiivselt eksponeeritud tööd jõuaksid taas laiema publikuni kogu maailmas.

Näitust saadab kataloog, mis ilmus kahe raamatuna, eesti-hispaania- ja inglise-venekeelsena, sisaldades artikleid Hispaania kunsti ja Zuloaga loomingu asjatundjatelt.

Näitus "Zuloaga. Hispaania hing" jääb avatuks 5. septembrini 2021, publikule avatakse väljapanek piirangute lõppemisel.