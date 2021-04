ERM kolib ajutiste näitustega juunist osaliselt Tallinna

"Terevisioon" vestles Eesti Rahva Muuseumi (ERM) sünnipäeva puhul muuseumi direktori Alar Karisega, kes tunnistas, et kuigi viirusaeg on pannud pidurit paljudele ideedele ja viinud poole tulust ja külastajatest, vaatavad nad siiski tulevikku. Muu hulgas plaanib ERM ajutiste näitustega kolida osaliselt Tallinna.

Karis on ERM-i direktori ametikohta täitnud veidi üle kolme aasta ja tõdes, et viirusolukord on pannud pidurid paljudele mõtetele, ideedele, mida oleks tahtnud rakendada või kiiremini rakendada.

"Aga isegi viiruse ajal me ikkagi tegutseme selles võtmes, et see aeg saab ühel hetkel ümber ja siis me saaksime kasutada kõike seda, olgu need virtuaalnäitused või ka robot, mis meil siin on ja kõik targad piletid." Ta lisas, et muuseum tegutseb siiski tulevikku vaatavalt.

Keerulistest aegadest tingitud kahjumist rääkides märkis Karis, et pidupäeval sellest rääkida ei taha, kuid tõi välja, et kui nende omatulu oli enne covidit umbes 2,5 miljonit, siis nüüd on kahanenud see 1 miljonini.

"See tähendab, et 50 protsenti on läinud raha ja 50 protsenti kaotasime eelmisel aastal külastajaid. See on väga paljudes teistes muuseumides ka selline 50-protsendiline kadu siin Eestis."

Karis rääkis, et muuseum valmistub uuteks näitusteks ja muu hulgas tähendab see ka ERM-i liikumist Tallinnasse.

"See tähendab, et me läheme püsivalt Tallinnasse ajutiste näitustega. Meil on koht olemas Rotermanni kvartalis ja täna me sõlmime ka lepingu, kuigi see näituste tegemine käib veel ja me loodame, et 10. juunil on see näitus avatud."