Teosest "1984" inspireeritud uue filmi peaosas on Mihkel Keremi muusika

Kuidas võiks kõlada George Orwelli romaan "1984" muusika keeles? Helilooja Mihkel Kerem teab vastust ning peatselt on võimalik tema orwellilikku teost mitte ainult kuulata, vaid ka vaadata.

Reedel esilinastub hollandi režissööri Gijs Besselingi film "1984", kus Eesti helilooja Mihkel Keremi muusika mängib väga olulist rolli, et mitte öelda lausa peaosa. Nimelt sai kõik alguse Keremi loodud teosest.

"Sellest pidi tulema tšellosümfoonia. Ja siis meie ansambli kunstiline juht arvas, et seal võiks teksti ka sees olla ja nii hakkaski see kõik arenema ja sellest tuli suur asi, mis on justkui ilma lauljata ooper ja näitlejaga tšellokontsert," kirjeldas "Aktuaalsele kaamerale" Kerem ise.

Sügiseks plaanitud kontsertringreisid jäid olude sunnil loomulikult ära. Et juba olid lisaks muusikale olemas tekstid, kaasatud näitleja ja video, otsustati plaan järgmisele tasemele viia -- teha sellest kokku film. Film, kus on võrdväärselt olulises rollis muusika, kirjaniku algne tekst ja meisterlik näitlejatöö.

"Eks temaga ole siiamaani probleem, et ta ei mahu mitte kuhugi sisse, ei kuulu otseselt ühtegi žanri. Filmiheliloojale paradiis, sest muusika tuli kõigepealt ja film pandi muusikale peale," sõnas Kerem.

Filmi peategelast mängib tuntud Briti näitleja Joseph Thompson. Oluline roll on ka Edward Snowdenil, keda võiks kirjeldada kui Orwelli romaani peategelase Winston Smithi tänapäevast kehastust, kes ühest küljest on aidanud jälgimisühiskonda üles ehitada, teisalt selle vastu võitleb.

"Edward Snowden oli esimene inimene, kes sai kaasatud sellesse üritusse. Temalt tuli 2,5 aastat tagasi kohene "jah". Algselt andis ta meile pooletunnise intervjuu kogu sellest aparatuurist, mis meid jälgib kogu aeg ja mille ta ise on ehitanud, ja ta on ka filmis sees," kirjeldas Kerem.

Film esilinastub reedel, Eesti aja järgi kell 20.00 voogedastusplatvormil onjam.tv ning on järelevaadatav vähemalt kuu aega.