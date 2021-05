Tom Morello ja Pussy Riot avaldasid ühise protestiloo "Weather Strike"

Ameerika ansamblist Rage Against the Machine tuntud Tom Morello ja Vene protestipungi bänd Pussy Riot avaldasid koos muusikavideoga ühiselt kirjutatud protestiloo "Weather Strike".

"Pussy Riot on üks radikaalsemaid ja olulisemaid muusikalisi aktivismirühmitusi," märkis Morello Pitchforki vahendusel. "Nende kartmatus siduda omavahel kunst ja vastasseis on inspireeriv ja mul on au ühendada nendega jõud sellel võimsa, revolutsioonilise loo juures."

Nadja Tolokonnikova lisas, et nii tema kui ka Morello jaoks on poliitika ja muusika alati tihedalt seotud olnud – nagu Möbiuse leht.

"Mul on au teha Tomiga koostööd ja olla tema sõber. Tomiga koos töötades tunnen, et olen tugev, võimestatud, toetatud, kuuldav, austatud. Tunnen, et moodustame koos hea revolutsioonilise kunstiarmee ja oleme tõelised liitlased ja kamraadid."

Tolokonnikova lisas, et "Weather Strike" on tema jaoks unistav, utoopiline lugu, kus nad annavad selgelt mõista, milline on tulevik, mida nad näha tahavad: alternatiivsed avaliku julgeoleku süsteemid, kus politseivägivald pole enam probleem, ülim mässurõõm ja ebaõigluse tõrjumine.

"Samuti unistan ma sellest, et FSB, endise KGB hoone muudetaks kõikehaaravaks muuseumiks, kus on võimalik õppida tundma Venemaa ajaloo pimedaid hetki. Ma teen selle ära, kui Putin enam võimul ei ole," kinnitas Tolokonnikova.