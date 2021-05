Kanuti Gildi SAALi lavastus "Gangstarap" on protest teatriloogika vastu

"Üks variant on sellele mõelda nii, et gängsta on keegi, kes on süsteemist väljas, ja teda mingis mõttes pole süsteemi jaoks olemas ja räpp on hääl," rääkis etenduskunstnik Artjom Astrov "Aktuaalsele kaamerale".

""Gangstarap" on mingi loogika, ta on seotud vabadusega ja protestidega ja siis me mõtlesime, et me võime olla need lapsed, gängsterid, kes mängivad teatri loogikaga," rääkis etenduskunstnik Ruslan Stepanov. "Me teame, et teatris on väga palju asju kokku lepitud ja meie proovime pakkuda natukene teist loogikat."

"Minu protest on pigem teatri loogika vastu," ütles Stepanov. "Ma tunnen, et tuleˇb palju noori kunstnikke ja uus põlvkond tahab teha omamoodi. Mina Viljandi akadeemias üritan õpetajana neile seda võimalust anda. Ma pakun tühjust ja ütlen, et reegleid ei ole ja see mis oli enne, on olemas, aga see ei ole teie oma, ehitage oma maailm."