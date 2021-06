Paide Teatris esietendub dokumentaallavastus Paidest ja paidelastest

"Paide sümfoonia" on korraldajate sõnul eriline, sest lavale ei astu Paide Teatri näitlejad, vaid Aili ja Rein Rebas, Sirje ja Martha-Beryl Grauberg, Taimi ja Kerli Graubner, Klaire Sillar, Rainer Eidemiller, Eha Vessmann, Mariliis Peterson, Valev Väljaots, Madis Aesma, Kaarel Vene, Agnes Klaar ning Uku Valner ehk Paide oma inimesed.

Lavastus küsib, mis teeb ühest linnast nimelt selle linna, mis teeb Paidest Paide.

Lavastaja Jan Teeveti sõnul on lavastuse puhul kõige olulisem fakt, et kogu tekst, mis lavalt saali jõuab, on kokku pandud lavalolijate räägitud lugudest ja mälestustest. "See protsess pole kuidagi võrreldav harjumuspärase prooviprotsessiga. Lõputuid tunde proovisaalis asendasid seekord intervjuud, tunde kestnud vestlused ja kohtumised," rääkis Teevet. "Oleme neile 15 inimesele otsatult tänulikud. Mitte ainult selle eest, et nad on nõustunud selles lavastuses kaasa tegema, vaid ennekõike seepärast, et nad avasid meile ukse oma mälestustesse ja aitasid meil Paidet hoopis teisest perspektiivist vaadata."

Paide Teatri näitleja ja "Paide sümfoonia" lavastusmeeskonna liige Kirill Havanski ütles, et kohtumised Paide inimestega on olnud silmiavavad. "Eriti ilusad on need hetked, kui inimesele, kellega räägid, meenub mõni sündmus, millest ta juba aastaid mõelnud polnud. Kui inimesele meenub mälestus, mille ta oli vahepeal unustanud."

"Paide sümfooniat" mängitakse sel suvel vaid ühe korra, ent tuleval sügisel on oodata lisaetendusi.

"Paide sümfoonia" lavastusmeeskonda kuuluvad lavastaja Jan Teevet, lavastusdramaturg Oliver Issak, näitlejad Kirill Havanski, Johannes Richard Sepping, Maria Paiste, helikunstnik Kenn-Eerik Kannike, produtsent Harri Ausmaa, kunstnik Kairi Mändla, liikumisjuht Marita Kutsar, valgusmeister Kermo Pajula.